Live | Eist het OM levenslang tegen Emylio G. en Randall D. voor de dodelijke schietpartij op Wittenburg en twee liquidaties?

De aanklagers vinden dat de rechtbank de verklaringen van alle drie de 'anonieme bedreigde getuigen' die zij hebben ingebracht, voor het bewijs kan gebruiken. Over de vraag of de getuigen terecht als 'anonieme bedreigde getuigen' zijn aangemerkt, hoeft de rechtbank zich volgens hen niet meer te buigen, omdat de onderzoeksrechter ze die status al heeft verleend, en appèl tegen die beslissingen steeds is afgewezen.

"Alleen de onderzoeksrechter heeft zicht op alle omstandigheden die maken dat de getuigen niet met minder beperkende omstandigheden konden worden verhoord."

De aanklagers vinden dat de rechtbank alle bezwaren van de advocaten van beide verdachten tegen de anonieme bedreigde getuigen van tafel moet vegen. De procedures zijn volgens hen zorgvuldig verlopen. De advocaten hebben volop gelegenheid gehad schriftelijk vragen in te dienen, maar ze hebben dat aanvankelijk 'bewust' niet gedaan. Pas in de tweede ronde verhoren hebben de raadslieden van Randall D. en Emylio G. vragen gesteld, maar de rechter-commissaris heeft steeds geoordeeld dat hun vragen al waren gesteld, en dat andere vragen niet konden worden beantwoord omdat dat onverantwoord zou zijn met het oog op hun veiligheid.

"De onvermijdelijke beperkingen die inherent zijn aan de procedure omtrent bedreigde getuigen zijn voldoende gecompenseerd."

De onderzoeksrechter heeft over de betrouwbaarheid van getuige NN1 geoordeeld dat die 'duidelijk, consistent en zonder voorbehoud en aarzeling uit zijn hoofd antwoord heeft gegeven'. Uit niets is gebleken dat de getuigen loog of ongeloofwaardig was.

Getuige NN2 schrijft de rechter-commissaris in een uitvoerig proces-verbaal dat ook die 'niet op inconsistenties is betrapt' en 'bereid was inzicht te geven in redenen van wetenschap (juristenjargon voor: hoe de getuige aan de kennis kwam)'.

Over getuige NN3 oordeelt de rechter-commissaris dat hij die 'meerdere uren in de ogen heeft kunnen kijken', terwijl de getuige 'geen enkel moment de indruk heeft gewekt dat de verklaring niet oprecht of ongeloofwaardig was'.

De officieren van justitie zijn het steeds met de onderzoeksrechter eens.