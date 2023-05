Gideon G. krijgt in hoger beroep 22 jaar voor liquideren Vincent Jalink: 5 jaar langer in cel

Vincent Jalink werd in 2016 geliquideerd voor zijn huis op de Klipperweg in Diemen. Beeld Michel van Bergen/ANP

Het gerechtshof acht bewezen dat G. de moord samen met anderen heeft gepleegd. In een nieuw proces worden nog drie tot vijf andere betrokkenen vervolgd. Jalink werd in de avond van 27 mei 2016 in zijn Porsche Cayenne met twaalf kogels doodgeschoten, terwijl hij naast zijn zoontje zat vóór hun huis aan de Klipperweg in Diemen.

Forse schadevergoedingen

Een tweede zoon, van toen 15, hoorde de schoten en trof zijn stervende vader en zijn ontredderde broertje voor de deur aan. Gideon G. moet de zoons forse schadevergoedingen betalen.

Het gerechtshof hecht in het bewijs veel waarde aan de zwarte pet die op de vluchtroute van de twee uitvoerders van de moord was achtergebleven, met daarop dna van Gideon G. én schotresten die volgens de raadsheren door de liquidatie op de pet moeten zijn gekomen. Ook staat voor het hof vast dat G. één van de twee donkere mannen is die op camerabeelden zijn te zien, terwijl ze de omgeving van Jalinks huis in Diemen observeerden. Dat G. na uitzendingen van televisieprogramma Opsporing Verzocht over de liquidatie ‘met bijzondere belangstelling’ naar het bewuste item zocht, ziet het hof als ondersteunend bewijs, staat in het arrest.

De rechtbank had Gideon G. in eerste aanleg veroordeeld tot 23 jaar cel. De aanklagers in hoger beroep hadden die straf opnieuw geëist. Het hof doet daarvan 1 jaar af omdat ‘de redelijke termijn’ waarbinnen een verdachte moet zijn berecht, fors is overschreden. Daarom krijgt hij nu 22 jaar cel.

Pyrrusoverwinning

Voor G. is dat een pyrrusoverwinning. Inmiddels is de wet veranderd, waardoor een veroordeelde in principe niet meer na tweederde van zijn straf ‘voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld’, maar nog maar hooguit de laatste 2 jaar van zijn straf onder voorwaarden naar buiten mag. Hij komt dus niet na 15,3 jaar vrij, maar pas na 20 jaar van zijn straf te hebben uitgezeten.

De nabestaanden van Vincent Jalink reageerden opgelucht en geëmotioneerd op de uitspraak in hoger beroep.

In een aparte zaak worden de vermoede opdrachtgever voor de liquidatie, Andries K. (54) uit Urk, zijn plaatsgenoot Ferry B. (48) en Amstelvener Muhammed S. (36) vervolgd, die als tussenpersonen zouden hebben gefungeerd. Of de vermoede ‘uitvoerders’ Willy F. en Jerello G. uit Amsterdam-Zuidoost voor de rechter komen, is nog onbekend.

Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen Jason L. (30), bekender als rapper DjagaDjaga, geseponeerd. Hij heeft altijd ontkend iets met de liquidatie van Jalink te maken te hebben gehad en de recherche heeft ook geen bewijs kunnen vinden voor de beschuldiging dat hij tot degenen behoorden die daarvoor de opdracht gaven.

