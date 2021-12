Zweten in het Glazen Huis tegen klimaatverandering: ‘Er moet meer awareness komen’

Sander Hoogendoorn, Jorien Renkema, Rob Janssen en Frank van der Lende zitten vanaf zaterdag letterlijk in een broeikas. Beeld 3fm / npo

Hoe hoog het kwik precies zal stijgen in het Glazen Huis, weet Rob Janssen (nog) niet, maar hij verwacht dat het zweet straks in straaltjes van hem afdruipt. “Ik hou helemaal niet van hitte. Geef mij maar de winter waarin je zelf kan bepalen hoeveel laagjes kleding je aan- of uittrekt. Maar goed, je moet er iets voor over hebben.” Wat Janssen bedoelt: zonder een beetje lijden, geen Glazen Huis.

Het iconische huis van 3FM Serious Request is na vier jaar afwezigheid terug van weggeweest. Net als voorheen sluiten vier dj’s zich op, in de week voor kerst, om non-stop plaatjes te draaien voor het goede doel. Maar er is één groot verschil: dit keer geen hongerige radiomakers, die tijdens hun verblijf talloze kilo’s afvallen. Er mag gegeten en gedronken worden. De uitdaging zit ‘m tijdens deze editie in de onaangenaam hoge temperatuur. Rob Janssen en collega’s Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende en Jorien Renkema zitten vanaf zaterdag letterlijk in een broeikas. Daarmee hopen zij aandacht te vragen voor de klimaatverandering en de ontbossing van het Amazonegebied. Het ingezamelde geld gaat naar het Wereld Natuur Fonds.

Het publiek in Amersfoort kan de zwetende dj’s een handje helpen. Rondom het huis staan vijf kleine broeikassen, waarin mensen uit één huishouden – want: coronaproof – kunnen dansen om energie op te wekken die de airco van het Glazen Huis aanslingert.

Janssen, die voor de zekerheid zijn zwembroek meeneemt naar het Glazen Huis, doet alvast een oproep: “Wie langskomt, wil ik vragen om als een malle te gaan dansen. Het wordt echt geen Squid Game (Koreaanse serie waar de één na de ander wordt uitgeschakeld, red.) Maar een beetje hulp is wel fijn.”

Zelfgeschreven carnavalhits

Van de vier deelnemende dj’s is Sander Hoogendoorn wellicht de bekendste, maar onder Brabanders zal dat een nek-aan-nekrace zijn met Janssen. Althans, zijn alterego Lamme Frans is in de zuidelijke provincies mateloos populair. Onder die naam brengt de dj al jaren zelfgeschreven carnavalhits uit als Wakker met een biertje of Handjes handjes bloemetjesgordijn. Moet je niet al te serieus nemen, vindt Janssen. “Ik vind het gewoon leuk om mensen te laten lachen.” Had hij vroeger al. “Als kind wilde ik André van Duin worden. Tijdens de schoolvakanties gaf ik voorstellingen aan de kinderen uit de buurt. Ik maakte zelfs mijn eigen decor.”

Ook voor zijn vrijdagavondprogramma Partij voor de Vrijdag met Wijnand Speelman schrijft hij zelf de jingles, vaak verwijzend naar de actualiteit van die week. Momenteel broedt hij op een Serious Requestlied. “Ik heb er zoveel zin in. Het Glazen Huis is toch de eredivisie van de radio.”

De 33-jarige dj, geboren en getogen in het Gelderse Beneden-Leeuwen, werd acht jaar geleden door een medewerker van de NPO ontdekt op de Tilburgse kermis waar hij als een van de vele vrijwilligers de lokale radio- en tv-uitzendingen Kermis FM verzorgde. Bij 3FM begon hij als dj in de nacht. Inmiddels vormt hij een vast duo met Wijnand Speelman. Begin januari krijgen de twee een vast avondprogramma, genaamd Rob & Wijnand.

Zijn duopresentator ging eerder dit jaar naar Brazilië en maakte daar een reportage over de ontbossing van het regenwoud. “Wijnand reed urenlang door gebieden waar werkelijk alle bomen waren weggekapt. Een schrikbarend beeld. Maar ook dichter bij huis: de overstromingen in Limburg deze zomer waren een duidelijk teken dat het klimaat verandert. Er moet echt meer awareness komen.” Janssen, die vroeger bij de scouting zat, probeert in het dagelijks leven zijn steentje bij te dragen. “Ik heb zonnepanelen op mijn huis in Hilversum, probeer niet te lang te douchen en eet minder vlees dan voorheen.” Al komt dat laatste vooral door zijn vriendin die vegetariër is, geeft hij toe.

Wandeltocht

De laatste editie van 3FM Serious Request met het Glazen Huis in 2017 leverde ruim 5 miljoen euro op. Dat was een stuk minder dan de jaren ervoor, toen de eindstand ieder jaar boven de 8 miljoen euro kwam. In de jaren die volgden gooide het radiostation het over een andere boeg met een nieuwe actie, The Lifeline. Dj’s liepen letterlijk de blaren onder hun voeten tijdens een wandeltocht door het land, maar het leverde aanzienlijk minder geld – vorig jaar 1,6 miljoen euro – en aandacht op.

Vanwege de coronamaatregelen is het terrein van het Glazen Huis na 17.00 uur afgesloten. Vóór die tijd worden er tegelijkertijd duizend man toegelaten. Zij kunnen via eenrichtingsverkeer een rondje om het huis lopen, de dj’s begroeten en een cheque door de vertrouwde brievenbus schuiven, maar lang blijven hangen is niet toegestaan. Janssen kent de beperkingen, maar het drukt zijn voorpret beslist niet. “Er zijn alweer zoveel luisteraars begonnen met inzamelingsacties. Van koekjes bakken tot mutsen breien. Dát is het echte Serious Requestgevoel. En we zijn nog niet eens begonnen.”