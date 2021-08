Zwemmen in Bacardi Limón: een absurde, briljante oorwurm

Mart Hoogkamer deed eerder mee met Holland’s Got Talent en Topper gezocht. De volkszanger ging vorig jaar viraal met een filmpje waarin hij ‘Unchained melody’ van The Righteous Brothers zingt. Beeld ANP

De Leidse volkszanger Mart Hoogkamer (23) heeft dé zomerhit van 2021 te pakken: zijn nummer staat bovenaan de lijst meest gestreamde nummers van Spotify, is meer dan een miljoen keer bekeken op YouTube en wordt overal luidkeels meegezongen, van jongerencampings op Terschelling tot in de feestcafés in Chersonissos.

Ik ga zwemmen heeft dan ook alles in zich wat liedje tot een oorwurm maakt: een melodie die je na één luisterbeurt niet meer uit je kop krijgt, een ongecompliceerde tekst over liefde en begeerte en een refrein dat weliswaar nergens op slaat, maar briljant is in al zijn absurde eenvoud. Niemand die zich afvraagt wat ‘zwemmen in Bacardi Limón’ precies inhoudt, laat staan of het eigenlijk wel rijmt, maar het klinkt feestelijk.

Verdere tekstexe­gese biedt ook weinig houvast: Hoogkamer bezingt een promiscue barvrouw (‘een tijger in de kroeg’) die in het eerste couplet nog exclusief voor hem lijkt te hebben gekozen, maar in het tweede couplet opeens een buitenechtelijke affaire met hem onderhoudt. En verder gaat hij dus zwemmen in sterke drank.

De hevig getatoeëerde Hoogkamer genoot al bescheiden bekendheid in het volkszangerscircuit: hij deed in 2016 mee met Holland’s Got Talent, zong enkele duetten met Willeke Alberti en mocht in 2017 als deelnemer van het televisieprogramma Topper gezocht optreden in de Arena tijdens een concert van de Toppers. Vorige zomer ging een filmpje viraal waarin hij, gehurkt zittend op het strand, Unchained melody van The Righteous Brothers zingt.

Maar het succes van Ik ga zwemmen, een nummer dat qua cultpotentie niet onderdoet voor Toppertje van Guillermo & Tropical Danny uit 2006, maakt Hoogkamer in één klap tot een ster. Het eurekamoment dat de aanzet was voor zijn nummer één hit ontstond in de zomer van 2019 tijdens een zogeheten schrijfkamp, waar onder anderen Lange Frans aanwezig was. Het was bloedheet, en toen iemand aankondigde dat hij ging zwemmen, zou Hoogkamer spontaan hebben geantwoord: ‘In Bacardi Limón!’