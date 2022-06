Zweeds slachtoffer van Tinder Swindler wil geld terug van ING

Simon Leviev, wiens echte naam Shimon Yehuda Hamut is. Beeld EPA / Tore Kristiansen / VG Norway Out

Sjöholm en anderen raakten grote sommen geld kwijt aan Simon Leviev, de oplichter wiens praktijken wereldwijd bekend zijn geworden dankzij de Netflix-documentaire The Tinder Swindler. De Zweedse vrouw vindt dat ING haar had moeten waarschuwen, omdat de vrouwelijke katvanger naar wie ze 38.000 euro overboekte al in beeld was bij de afdeling fraudebestrijding van de bank. ING vindt dat de bank niets te verwijten valt.

“Gerechtigheid en de waarheid,” antwoordde Sjöholm, die zelf ook in de Netflix-documentaire te zien is, op de vraag van de rechter wat ze met de civiele rechtszaak tegen de bank hoopt te bereiken. Naast de financiële schade van de misleiding is ook de mentale schade ervan groot, vertelde ze. Ze zegt de juridische procedure niet alleen voor zichzelf te voeren, maar ook voor andere slachtoffers van datingfraude.

Bijzonder vervelend

“U bent misleid, dat gevoel heeft iedereen,” zei de rechter begripvol. En ook de bank noemde de situatie van Sjöholm bijzonder vervelend. “ING vindt het bijzonder triest en naar voor iedereen die met deze vorm van fraude te maken heeft. De Netflix-documentaire maakt dat op sprekende wijze duidelijk,” aldus de advocaat van ING. Sjöholm kreeg in de rechtszaal steun van Ayleen Charlotte. Zij is het Nederlandse slachtoffer van Leviev, wiens echte naam Shimon Hayut is. Charlotte voert in hoger beroep een rechtszaak tegen ING.

Sjöholm meent dat toen zij nog in het duister tastte over de datingfraude, ING al wist dat er een oplichter actief was. Als internationaal bedrijf ‘beschikte ING over meer dan voldoende puzzelstukjes’, aldus haar advocaten. De bank zou moeten hebben geweten dat de rekening onderdeel was van de fraude. ING ontkent dit, omdat de rekeninghoudster alleen in beeld was als potentieel slachtoffer en niet als handlanger van een oplichter. Er was geen reden om de activiteiten op haar rekening uitvoerig te volgen, aldus de bank.

Handelsbanken

ING vindt dat de Zweedse Handelsbanken in eerste instantie het slachtoffer had moeten waarschuwen. Bovendien waren de overgeboekte bedragen hele normale transacties en vielen ze niet op, omdat er duizenden per dag van zijn.

Het is nog niet bekend of en wanneer de rechtbank uitspraak doet. ING zegde aan het eind van de zitting toe een eventuele schikking met Sjöholm te willen heroverwegen.