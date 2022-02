Zwanenzang dreigt voor Britse soap EastEnders

De set van EastEnders in Londen. Beeld Getty Images

De luchtfoto van Oost-Londen, de contouren van de Theems en het drumintro zorgen bij volksstammen Britten in een oogwenk voor herkenning. De openingstune van EastEnders is een van de bekendste melodieën in het Verenigd Koninkrijk. Maar de BBC-soap levert in sneltreinvaart in aan populariteit.

De verwikkelingen rond de families in de fictieve buurt Walford hielden generaties aan de buis gekluisterd. Het ruige Oost-Londen kreeg een gezicht met de broers Grant en Phil Mitchell. De kroeg The Queen Victoria was het epicentrum van hun wereld.

Het gekissebis tussen Peggy Mitchell en Pat Butcher zorgde voor een komische noot tussen de grimmige verhaallijnen. Tieners konden meeleven met de strapatsen van leeftijdsgenoten. Dertigers en veertigers herkenden zich in het geworstel van verschillende personages. De oudere kijker kreeg met onder anderen de hoogbejaarde Dot Cotton een handvat om bij te blijven in de veranderende samenleving.

Door de uiteenlopende personages kon elke kijker zich wel met iemand identificeren. Beeld Getty Images

Spanningsboog

De klad kwam er bijna ongemerkt in. Scriptschrijvers verdwenen, populaire acteurs namen afscheid en de spanningsboog verslapte. De makers van EastEnders wijten de tanende populariteit aan de opkomst van streamingsdiensten als Netflix, maar de aanhang zoekt het in de slappe plots.

Waar de tv-makers zich sinds de eerste aflevering in 1985 weinig aantrokken van maatschappelijke ontwikkelingen, zorgt het stilstaan bij woke cultuur nu voor de nodig aanpassingen. De pandemie deed volgens insiders de rest. De concurrentie bleef uitzenden, maar EastEnders verdween drie maanden van het scherm. Veel kijkers ‘vergaten’ de soap daarna.