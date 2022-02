‘Zuurstofschuld’ van Toine Heijmans wint Boekhandelsprijs 2022

Eerder won Toine Heijmans als eerste Nederlandse schrijver de Franse literatuurprijs Prix Médicis Etranger. Beeld epa

De jaarlijkse Boekhandelsprijs, die nu voor de achtste keer is uitgereikt, is een uitverkiezing onder alle boekverkopers van Nederland en is bestemd voor een boek dat in hun ogen meer aandacht verdient. De winnaar ontvangt een landelijke advertentiecampagne, een kunstwerk en een speciale luxe boekhandelsprijs-editie van het boek.

Zuurstofschuld is de derde roman van journalist en schrijver Heijmans, die voor zijn in het Frans vertaalde debuut Op zee in 2013 de prestigieuze Prix Médicis Etranger ontving. De andere genomineerden naast Zuurstofschuld waren Aleksandra van Lisa Weeda (De Bezige Bij) en Raam, sleutel van Robbert Welagen (Nijgh & Van Ditmar).

In Zuurstofschuld jagen twee klimvrienden hun dromen na in het hooggebergte en bezegelen daarmee hun lot. Ze zoeken samen een manier om geschiedenis te schrijven, net als de grote alpinisten van wie ze de verhalen met zich meedragen.

Eerdere winnaars van de Boekhandelsprijs waren Jaap Robben met Birk (2015), Alex Boogers met Alleen met de goden (2016), Lize Spit met Het smelt (2017), Murat Isik met Wees onzichtbaar (2018), Johan Fretz met Onder de Paramariboom (2019), Dido Michielsen met Lichter dan ik (2020) en Gerda Blees met Wij zijn licht (2021).