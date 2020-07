Zucht van verlichting door Ziggo Dome bij coronaproofconcert van Nielson

Nielson. Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Het zou het grootste popconcert in Nederland van de nieuwe tijd worden. Voor het eerst in bijna vier maanden kwamen er weer meer dan duizend muziekfans samen in een popzaal. De nieuwe, corona-proof, opstelling van de Ziggo Dome garandeert de anderhalve meter afstand én een capaciteit van 2500 bezoekers.

Toekomst

Het eerste concert van de Larger than live-serie van Nielson raakte net niet helemaal uitverkocht, maar gaf een vrij nauwkeurige blik op de nabije toekomst. En dat betekent: een gezondheidscheck per app vooraf, eenrichtingsverkeer in de gangen en minstens twee stoeltjes leeg tussen fans uit verschillende huishoudens.

En dan is er nog de nieuwe concert-etiquette. Die vergt zelfbeheersing, want opstaan uit je genummerde stoeltje mag, dansen ook, maar van je plek komen niet. Nielson wees zijn publiek er speels op. Net als op het, uiteraard niet gehandhaafde, verbod op meezingen. ‘Neuriën mag wel!’

Extra lastig natuurlijk omdat juist de vrolijke Top 40-pop van Niels Littooij (30) gemaakt is om mee te galmen. Houd je kaken maar eens op elkaar bij een aanstekelijk Caribische versie van zomerhit Hoe, nieuwe single Slowmotion of (het dit keer zonder Bløf uitgevoerde) Mannenharten, met dat onontkoombare Oh-oh-ooh-refrein.

Thuiskijker

Wie wel ongeremd mocht meetoeteren was de thuiskijker, ook een nieuw fenomeen in coronaconcertland. Via de livestream - een kaartje kost een tientje - is de thuisblijver er ook een beetje bij. En hij (of bij Nielsons concert vooral ‘zij’) kan z’n waardering voor de show laten merken met het uitdelen van digitale hartjes. Nielson liet de hartjesmeter ook even zien op het scherm achter zich: dat zat wel goed.

Nielson is van finalist van tv-talentenjacht De beste singer-songwriter van Nederland (Douwe Bob won) uitgegroeid tot een vindingrijk hitcomponist met een neus voor onmisbare refreinen (IJskoud is een moderne evergreen). Daarnaast weet hij inmiddels prima hoe hij een massa mensen moet bespelen. Zelfs als die in plukjes verspreid door de zaal zit.

Uiteraard: in deze opstelling is een stomende show waarbij je als bezoeker gevoelens ontdekt waarvan je niet wist dat je ze had onmogelijk. Maar dat klein stapje terug naar vroeger – zelfs de vlammenwerpers op het podium hadden we een beetje gemist - was bemoedigend. Net als de slotwoorden van Nielson zelf. ‘Dit mag nooit het nieuwe normaal worden. Wij kunnen niet zonder publiek. We gaan terug naar hoe het ooit was.’