Zoon Peter R. de Vries: ‘Ik stond er voor het eerst helemaal alleen voor’

“Het onwerkelijke aan de situatie houdt ons als familie nog steeds op de been,” vertelt Royce de Vries, zoon van Peter R. de Vries. Hij blikt voor het eerst publiekelijk terug op de moordaanslag op zijn vader, een van ’s lands bekendste misdaadjournalisten. “Zeker net na de aanslag word je geleefd en ben je bezig met het regelen van de uitvaart, maar ook met lullige dingetjes zoals het opzeggen van mijn vaders krantenabonnementen.”

Royce beschreef ook de eerste momenten na het belletje van advocaat Peter Schouten, die hem vertelde dat zijn vader leek te zijn neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. “De schrik was natuurlijk meteen enorm, maar er was ook een hoop onduidelijk. Is het daadwerkelijk gebeurd en zo ja, hoe erg is het? Ligt mijn vader nog op de Lange Leidse, of in het ziekenhuis? Ik wilde meteen bij hem zijn.”

Dat zijn vader nog een tijdje in het ziekenhuis lag na de aanslag, beschouwt Royce als een zegen. Zo kon de familie nog even met hem doorbrengen. Na een aantal dagen werd een shirt van Nicky Verstappen boven het ziekenhuisbed gehangen. De Vries had de familie Verstappen bijgestaan in het onderzoek naar Nicky’s dood en ook als vertrouwenspersoon. “Mijn vader zei: Nicky moet altijd bij me zijn.”

De uitvaart beleefde Royce naar eigen zeggen als een roes. Hij stond erop om te speechen, als eerbetoon aan zijn vader. “Ik ben advocaat en moet dagelijks vele stukken schrijven. Maar deze speech was het moeilijkste dat ik ooit heb moeten schrijven. Ik overlegde ook vaak met m’n vader over geschreven stukken. Dit was de eerste keer dat ik dat niet kon doen. Ik stond er voor het eerst helemaal alleen voor.”

Kroongetuigedeal

Een motief voor de moord op De Vries is vooralsnog niet bekend, maar er wordt rekening mee gehouden dat de aanslag te maken heeft met zijn rol in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. De Vries gold als vertrouwenspersoon van Nabil B., kroongetuige in de zaak.

Royce noemt het zijn ‘grootste nachtmerrie’ dat zijn vaders rol in het proces mogelijk het motief was. Hij uit stevige kritiek op het beveiligingssysteem na het sluiten van de deal tussen het OM en kroongetuige Nabil B. “Niet iedereen in de omgeving van de kroongetuige kon veilig werken of leven. Volgens mij is daar helemaal geen rekening mee gehouden.”

Hij vindt dat er vanaf het begin een deugdelijk systeem had moeten zijn waarbinnen advocaten veilig hun werk kunnen doen. “Dan was mijn vader überhaupt nooit vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. geworden.”

Moordaanslag

Peter R. de Vries werd op 6 juli, na het bijwonen van een uitzending van RTL Boulevard, neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. Hij lag twee weken in het ziekenhuis, waarna hij op 15 juli overleed.

Vrij kort na de moordaanslag werden twee verdachten opgepakt. De 21-jarige Delano G. wordt ervan verdacht de misdaadjournalist te hebben neergeschoten. Medeverdachte is de Poolse Kamil E. (35), die de vluchtauto bestuurde. De twee mannen verschijnen op 18 oktober voor het eerst voor de rechtbank Amsterdam.