Zoon Audrey Hepburn: ‘Dit is hoe mijn moeder écht was’

Audrey Hepburn is ook 26 jaar na haar dood nog een geliefd icoon. Dat toont ook een expositie die vrijdag opent in de Beurs van Berlage. ‘Dit is de vrouw die ze écht was.’

Bij de uitgang van de expositie Intimate Audrey in de Beurs van Berlage staat een decortje, gemaakt naar het beroemde affiche van Roman Holiday. Bezoekers kunnen op een mintgroene vintage Vespa het ritje naspelen dat Gregory Peck en Audrey Hepburn in 1953 maakten. “Dan kunnen ze die foto namaken, voor op Instagram. Leuk, toch?” zegt Sean Hepburn Ferrer (59), de man die het gebbetje bedacht.

Nalatenschap

Hepburn Ferrer is de oudste zoon van Audrey, geboren uit het 14-jarige huwelijk van de actrice met filmster Mel Ferrer. Zijn baan is het beheren van de nalatenschap van zijn beroemde moeder, en als onderdeel daarvan organiseert hij tentoonstellingen over haar. “Dit is de derde grote expositie over mijn moeder. In de jaren negentig was er eentje met modemerk Ferragamo; die ging over haar als mode-icoon, met veel kledingstukken en jurken. De tweede heette Timeless Audrey en had naast mode ook veel schrijfsels, foto’s en films. Ik wilde nu graag afscheid van all that stuff; het stond in de weg van het echte verhaal. Ik wilde haar juist niet als icoon, filmster of fashionista belichten, maar als de vrouw die ze écht was.”

Dat betekent dat er op Intimate Audrey voornamelijk foto’s te zien zijn – en niet te zuinig: er hangen er een paar honderd aan de muur, voornamelijk zwart-wit. Ferrer Hepburn deed een flinke greep in het enorme privéarchief dat hij beheert, waardoor de Audrey Hepburnfans volop kunnen grasduinen in haar privéleven.

Audrey Hepburn In 1956, met echtgenoot Mel Ferrer. Beeld Ed Feingersh

Zo is een hele muur vol gehangen met oude zwart-witfoto’s van haar Nederlandse familie, zien we portretten van Audrey als puber op het strand van Scheveningen en met een bosje bloemen tijdens de bevrijding. “Je wil niet weten hoeveel foto’s ik van mijn moeder heb,” zegt Hepburn Ferrer. “It’s outrageous. Het zijn er tien- en tienduizenden.”

Ferrer Hepburn heeft de expositie volledig ingericht met eigen spullen. Onvermijdelijk is het daarom een beperkte weergave van zijn moeders leven geworden – het gedeelte dat te maken heeft met hem. Zo is er uitgebreid aandacht voor het huwelijk tussen zijn ouders; met foto’s, hun trouwringen en Audreys bruidsjurk. Ook is een hoek ingericht rond zijn geboorte, met het rotan wiegje, zijn doopjurk, en de allereerste familieportretten (gemaakt door topfotograaf Richard Avedon). Zijn halfbroer Luca Dotti komt er met enkele foto’s een stuk bekaaider vanaf.

Hollywoodster

Intimate Audrey was hiervoor in haar geboorteplaats Brussel te zien; Ferrer Hepburn hoopt dat de expositie na Amsterdam door kan reizen naar Londen, waar zijn moeder ook een tijd woonde. Ook de vorige exposities gingen de wereld over. Volgens Hepburn Ferrer is die onverminderde aandacht voor zijn moeder te verklaren door wat hij met de expositie wil laten zien: dat ze eigenlijk een doodnormale vrouw was. “Uiteindelijk is dat waarom ze nog steeds zo geliefd is; zelfs bij tieners en twintigers van nu. Een filmster zoals Elizabeth Taylor is zo’n typische Hollywoodster; zij is untouchable. Audrey lijkt op ons, ze blijft dat jonge Nederlandse meisje: de girl next door.”

Intimate Audrey, Beurs van Berlage, t/m 31/1.

De 10-jarige Audrey, die destijds in Arnhem woonde.