Zonder Sis brommen de Van Rossems plots een stuk minder

Broeders in Berlijn, NPO2.

Gelukkig, Sis van Rossem is aan de beterende hand. Tijdens de volgende serie Hier zijn de Van Rossems zal ze weer als vanouds kunsthistorische minicolleges geven aan haar broers Maarten en Vincent. Een duo dat in tv-land berucht is om zijn mopperpotterigheid, maar door zus Sis op dat vlak met speels gemak wordt overtroffen.

Haar heerlijke dwarsheid ontbreekt nu in het vierluik Broeders in Berlijn, waarin oudste broer Maarten en benjamin Vincent met z’n tweeën optrekken. De vraag stellen of dat een geheel nieuwe kant van de twee aan het licht brengt, is hem beantwoorden. De broers zijn hun eigenwijze zelf als ze ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van de val van de Muur door Berlijn trekken.

De werkwijze is exact hetzelfde als in de trioversies. De Van Rossems doceren er op los en negeren daarbij elke inbreng van de ander. Maar het valt in de voormalige hoofdstad van de communistische DDR wel op: Maarten en Vincent zijn het opvallend vaak eens.

Over de woningbouw in Oost-Berlijn bijvoorbeeld. Die was lang zo slecht nog niet. Sterker, qua beperkte afmetingen constateren de broers al snel overeenkomsten met de Amsterdamse woningmarkt. Niet veel later zijn ze het in een gevangenis waar het regime zijn politieke tegenstanders opsloot, alweer roerend eens: “Lekker koel hier.” En ook over de architectuur die de nazi’s achterlieten, is er overeenstemming. “Het steengeworden fascisme,” aldus Vincent. “Maar het erge is: ik vind het niet lelijk.”

De redactie van Broeders in Berlijn verdient een compliment. Zij regelden gesprekken met onder anderen een oud-gevangene en een keurige dame die vanwege haar liefde voor een West-Berlijner eveneens in de Stasicel belandde. Het greep de broers duidelijk aan en bracht Maarten tot een scherpe historische analyse: “Al met al was de DDR een gruwelijk, klein, achterbaks klotelandje.”

