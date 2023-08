Zonder ouders op vakantie: veel beugels, veel onschuld en nul poepincidenten

In de rubriek Han Lips kijkt tv schrijven verschillende redacteuren van Het Parool elke dag over wat hun opvalt op tv. Vandaag: Zonder ouders op vakantie.

Het is precies twee weken sinds het poepincident op Mallorca. Gemist? Mooi. In het kort: een Nederlandse feesttoerist poepte op het hoofd van een slapende man op een boulevard. Dat werd gefilmd en opgepikt en voilà: de zoveelste knauw voor de toch al bedenkelijke reputatie van de Nederlandse jongere op vakantie was een feit.

De Nederlandse man (25) betuigde spijt en liet in een beknopte terugblik weten dat hij zo’n dertig biertjes en twintig shotjes op had. “Op dat moment leek het heel grappig, dus deed ik dat.”

Hoe word je deze man? Zit zo iemand in ons allemaal? In elk geval nog niet in de groep jongeren die voor het NTR-programma Zonder ouders op vakantie voor het eerst zonder ouders op pad gaat.

Veel beugels, veel onschuld en nul poepincidenten. De groep is in een strakwitte vierkante villa met zwembad in Italië gezet, maar de dagen zien er anders uit dan in programma’s waar wat oudere jongeren in een soortgelijke setting terecht komen. De uitdaging vandaag: zorg zelf voor het avondeten, inclusief boodschappen. Budget: vijftig euro, een ongekende weelde, daar is iedereen in de groep het over eens.

Kleine zorgen zijn vervolgens grote zorgen in de Italiaanse supermarkt waar Rosanne (15) en Jayden (15) de boodschappen halen. Jayden wil kaas, Rosanne waakt over het budget als een moederleeuw over haar welpen. Terug in de villa – geen kaas, tientje over – maakt Jada kippensoep zoals haar oma die maakt. Iedereen gelukkig.

Eerder op de dag was er ruimte geweest voor introspectie toen ze bij een nogal avontuurlijke wandeling door de gids werden uitgenodigd om van zes meter hoogte in een riviertje te springen. Ja, spannend, vond ook krullenbol Yordin (14): “Maar ook leuk want er komt wel weer adrenaline van.” Rosanne: “Ik kijk naar beneden en ik denk: wajoo, dit is zo cool! Hell yeah, ik spring er vanaf: totaal niet eng want ik vind niks eng.”

Als Anne (15) het wél eng vindt, zegt Yordin: “Je hoeft het niet te doen hè?” Als ze toch gaat, is hij trots, want je angsten overwinnen is niet makkelijk. Over tien jaar kotsend op een boulevard op Mallorca? Onvoorstelbaar.

