Zonder André van Duin kwam zelfs Janny van der Heijden niet uit de verf: dit was next level saai

Bloemencorso Rijnsburg, NPO1. Beeld NPO

Zo ergens na een minuut of twintig won de zwaartekracht het min of meer van de oogleden. Zeker vijf minuten van Bloemencorso Rijnsburg heeft Lips nauwelijks meegekregen. Vanwege extreme, extréme saaiheid. Hij schrok wakker toen er een praalwagen werd besproken die als thema ‘Wijnen, wijnen’ had. Aan boord iemand die Martien Meiland nadeed.

Omroep Max, dat als gezegd de kunst verstaat van bijna niets toch iets te maken dat de moeite van het kijken waard is, had woensdagavond ruimte gemaakt voor het bloemencorso, te Rijnsburg dus. Dat zich overigens voornamelijk leek af te spelen op de boulevard van Katwijk.

Het bleek televisie die echt niet meer van deze tijd is: praalwagen na praalwagen, alsof Lips zat te kijken naar een live-uitzending van iets dat zich vier dagen eerder had afgespeeld. Vergezeld van commentaar waarin werkelijk iedere gebruikte bloem werd benoemd. Langzame tv, wat toch echt iets anders is dan slow tv.

Iemand bij Max heeft dit voorjaar bedacht: dat bloemencorso, daar moeten we deze zomer iets mee. Positivo Janny van der Heijden werd benaderd en ze zei nog ja ook. Maar zonder André van Duin kwam zelfs Van der Heijden niet uit de verf. Het was en bleef next level saai.

Sowieso heeft Lips het hele verschijnsel bloemencorso nooit helemaal begrepen. Juist die bloemen vielen hem een beetje tegen. Iets waar ook het aanwezige publiek, dat zo te zien maar nauwelijks de weg naar Katwijk had weten te vinden, last van leek te hebben.

Het had echt zoveel leuker gekund, dacht Lips. Zet een paar snelle verslaggevers aan boord, laat de deelnemers uitleggen wat er zo leuk is aan 350.000 kunstig geschikte bloemen. Maar helaas, niets van dat alles. “En kijk eens, wéér een vrolijke auto.”

