Zondag met Lubach ontdekte het politieke fenomeen zelfpro-motie

Zondag met Lubach, NPO 3.

Na twee maanden winterstop is Arjen Lubach weer terug met Zondag met Lubach. Lips houdt van de manier waarop hij onderwerpen aan elkaar knoopt. Het coronavirus leidde tot vraagtekens bij het aantal moties in de Tweede Kamer. Lubach liet zien hoe vaak die moties slechts gebruikt worden om te kunnen vingerwijzen op sociale media.

Zo diende GroenLinks een motie in waarin de Kamer racistische uitlatingen afkeurt over het coronavirus naar mensen met een Chinese achtergrond. Overbodig, want in de grondwet staat al dat racisme verboden is. Die motie werd dan ook niet door alle partijen gesteund, waarna GroenLinks op Twitter kon zeggen: die partijen steunen de motie niet, dus die zijn niet tegen discriminatie.

Bah. Lubach bedacht er een mooie term voor, een zelfpro-motie. En tot Lips’ verbazing komt het vaker voor. Zo wilde de VVD de paspoortwet aanpassen zodat terroristen geen paspoort kunnen aanvragen. Maar dat stáát al in de paspoortwet, en dus stemden de meeste partijen tegen. De VVD op Twitter: ‘Ongelofelijk, de meeste partijen willen ze dat paspoort wel geven!’

Ook de tweet van Thierry Baudet – over twee vriendinnen die in de trein zouden zijn lastiggevallen door Marokkanen – kwam voorbij. Lubach knoopte een paar fragmenten aan elkaar en vond een tweet waarin een FvD-aanhanger schreef: ‘De fout zit hem in de onjuiste weergave van het treinincident, met de inhoud van de boodschap was niets mis. Het hád gebeurd kunnen zijn.’

Daarop volgde een grappig filmpje van een Marokkaan die in de trein hadden kunnen zitten. “Ik dacht, shit nu ben ik de lul. Althans, ik had de lul kunnen zijn, als het was gebeurd en het waren Marokkanen geweest.”

Voor Lips is Twitter een mijnenveld, voor Lubach een onuitputtelijke goudmijn.

