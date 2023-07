Zomerserie: Op en top Amsterdams, gegenereerd door kunstmatige intelligentie

Door AI-software Midjourney gegenereerd beeld met als prompt (instructie): ‘photo journalism, Amsterdam, a journalist interviews two people about artificial intelligence'. Beeld Midjourney/Fenna Schilling

Ze hebben het over ‘ie’. Ie, hun partner in crime. “Het algoritme, ik begon het ook ‘het machientje’ te noemen,” zegt beeldend kunstenaar Fenna Schilling, freelance beeldredacteur van Het Parool. Met fotograaf en beeldredacteur Maarten Steenvoort bedacht en ontwikkelde ze met behulp van het AI-programma Midjourney een zomerserie over Amsterdamse thema’s.

Steenvoort (37) raakte geïnspireerd door buitenlandse fotografen die op Instagram beelden deelden van met kunstmatige intelligentie gemaakte series. “De Spaanse fotografe Noah Pharrell maakt heerlijk dromerige portretten, ik was ook erg onder de indruk van een serie highschoolportretten in de sfeer van de jaren tachtig. Mijn eerste gedachte was: dit is zo goed, bijna niet van echt te onderscheiden.”

Schilling (32) toont op haar telefoon de AI-beelden die de Amerikaanse documentaire fotograaf Michael Christopher Brown maakte, een fictieve reportage van het Cuba van de jaren vijftig en zestig. “Het voelt als een aanvulling op verhalen waarbij geen beelden zijn. Het is een visualisatie van hoe het had kunnen zijn.”

Maar: het zijn geen foto’s. Steenvoort: “Het is geen fotografie, er komt geen toestel aan te pas. Het is een digitale illustratie die heel fotorealistisch is.” Medio april won de Duitse kunstenaar Boris Eldagsen met zijn inzending Pseudomnesia – the Electrician een Sony World Photography Award. Daarna brak er een rel uit, omdat hij zijn werk had gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie. Hij wilde ‘als een hacker’ de zwakte in het systeem blootleggen, zei hij in een interview in Het Parool.

Beeldentemmer

‘Promptografie’ is de term voor het maken van beeld door ‘prompts’, instructies, te geven aan een AI-programma. ‘Bij Midjourney ligt het creatieve proces in het verzinnen van steeds verfijndere talige ‘prompts’,’ schreef José van Dijck, hoogleraar media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht, in NRC. ‘Eigenlijk is een beoefenaar dus geen fotograaf maar een prompteur – een beeldentemmer.’

De beelden die met AI worden gegenereerd, belanden ook weer in de beeldbank die internet is. Steenvoort: “Het wordt daardoor steeds moeilijker om te zien welk beeld echt is of niet. Zoals met die Cubareportage van Brown: daarbij moet je echt heel duidelijk zetten dat het gegenereerd beeld is, zonder bijschrift zie je dat niet. Of het eng is? Het kan wel eng gebruikt worden, je kunt er beelden mee maken om mensen bewust op het verkeerde been te zetten en te beïnvloeden. Voer voor de internettrollen.”

Fakebeelden van de arrestatie van Donald Trump, de paus in pufferjas, Barack Obama op strandvakantie met Angela Merkel. Schilling: “Maar je kunt AI ook trainen met foto's. Als ik het machientje voedt met dertig foto’s van jou vanuit verschillende hoeken, zou ik beeld kunnen genereren van jou op het strand terwijl je eigenlijk aan het werk was. We zien de AI-beelden vaak op onze telefoon en dan lijken ze vrij realistisch. Maar als je ze vergroot en erop inzoomt, zie je wel dat het geen echte fotografische pixels zijn, er zit een waas overheen.”

En van wie zijn de rechten bij een AI-foto? “De Auteurswet zegt dat je rechthebbende bent op een werk als het jouw ‘eigen intellectuele schepping’ is, dus als jij de creatieve inbreng hebt verricht”, legt ict-jurist Arnoud Engelfriet uit op elektronica- en technologiewebsite Tweakers. “Bij generatieve AI komt het werk tot stand vanuit de prompt, zodat je volgens mij goed kunt zeggen dat de prompter de rechthebbende moet zijn.”

Steenvoort: “Je hebt er creatieve tijd in gestoken, ook al maak je gebruik van een programma. Maar het beeld dat je genereert met Midjourney blijft op de database staan, is openbaar en wordt ook weer gebruikt voor nieuwe beelden, al staat er wel het account bij van degene die de prompt heeft geschreven.” Voor de Paroolserie was dat Schilling, die tegenwoordig ook steeds meer met AI experimenteert in haar collagewerken.

Bijna plagiaat

Steenvoort: We wilden Amsterdam laten zien door de ogen van AI. Eerst gooiden we bekende Amsterdamse fotografen in het machientje om te zien wat AI ervan zou maken, Ed van der Elsken, Rineke Dijkstra, Erwin Olaf, Cas Oorthuys, Viviane Sassen.” Schilling: “Maar dat voelde als een goedkoop trucje, het werd bijna plagiaat.” Steenvoort: “Twee oudere dames op klapstoeltjes op straat, het had zomaar een echte Jordaanfoto van Van der Elsken kunnen zijn. Daarom besloten we het meer naar het nu te trekken.”

Het machientje werd gevoed met thema’s die Amsterdammers raken: van ‘de knip’ en rolkoffers tot criminaliteit. Schilling: “En toen werd het lekker spelen. Het is grappig om te zien dat AI bepaalde dringen niet goed begrijpt. Subtiliteit kent het machientje ook niet. Bij ‘drukte’ rollen de mensen over elkaar heen. Bij ‘file’ staan de auto's ook op elkaar. Wat ook opvalt: vraag je om een vrouw, dan is dat automatisch een witte vrouw met blond haar. Want wat het meest op internet te vinden is, vormt de leidraad.”

Maar dan slaat het machientje terug. De prompt voor de foto bij dit verhaal: ‘photo journalism, Amsterdam, a journalist interviews two people about artificial intelligence.’ Schrijfster dezes wordt door AI ingekopt als jonge man van kleur, ‘prompteur’ Schilling wordt blauw en bionisch en beeldredacteur Steenvoort lijkt door het morfen een fysieke beperking mee te krijgen. Hoe divers wil je het hebben? De setting is, zoals gevraagd, Amsterdams ten top.

Marjolijn de Cocq is sinds 2017 coördinator boeken van Het Parool en schrijft over boeken, kunst en cultuur.