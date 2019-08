Zomergasten moest wel uitdraaien op een pamflet tegen roken

Zomergasten met arts Wanda de Kanter. Beeld NPO2

Alweer Ramses Shaffy, alweer de film Nummer 14 over Johan Cruijff. Longarts en antitabaks­activist Wanda de Kanter haalde het ene na het andere Zomergastencliché uit de kijkbuiskast. Wéér Little Britain en toprestaurant El Bulli. René Klijn, Nick Cave, Over de streep, Le Petit Prince. En doe ook maar iets van Cherry Duyns, da’s lekker goedkoop voor de VPRO. Was de lijst met fragmenten van tevoren bekend geweest, dan had Lips deze aflevering van Zomergasten misschien wel overgeslagen.

Dat was dood- en doodzonde geweest. Juist door hun voorspelbaarheid waren de fragmenten een fijn tegenwicht voor De Kanters vlammende boodschap. Want deze Zomergasten moest natuurlijk wel uitdraaien op een pamflet tegen roken. Nu kwam dat pas halverwege: “We duiken de tabakslobby in,” kondigde presentator Janine Abbring aan, die door een keelontsteking – zei ze lachend – klonk alsof ze zware shag rookt.

Dat De Kanter een boodschap kwam brengen, gaf de avond wat pit. Haar eigen verleden als verstokte roker kwam ruim aan bod. Als 12-jarige was ze begonnen om mee te doen met de stoere jongens op de kostschool. Voor straf moest ze de zware sigaretten van Black Beauty oproken. Dan zou ze het wel afleveren, dacht de schoolleiding. Maar nee. De straf was ‘overzichtelijk’, analyseerde De Kanter. Het was veel harder aangekomen als liefhebbende ouders haar hadden ingepeperd dat ze hun verdriet had gedaan en teleurstelde.

Een hoge tabaksaccijns ziet ze als net zo’n overzichtelijke sanctie die elk doel mist. Als je het De Kanter vraagt, verwaarloost de overheid de samenleving. Het was een boodschap die des te harder aankwam door de herinneringen aan zoveel patiëntenleed van een idealistische arts die zou willen dat we wat beter voor elkaar zorgen.

