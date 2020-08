Zomergasten met Nazmiye Oral werd al snel een zweverig theekransje

Nazmiye Oral bij Zomergasten. Beeld NPO

De derde gast van Zomergasten was theatermaker, columnist en actrice Nazmiye Oral en die had een cadeautje meegenomen voor presentatrice Janine Abbring. “Dat is een Turkse gewoonte.” Abbring reageerde heel Hollands: “Omwille van de tijd ga ik het niet uitpakken.” Maar je hebt toch drie uur, vroeg Lips zich af. Abbring was juist zo attent begonnen door te vragen hoe het met Orals moeder was – die had recent een tia gehad, maar nu was ze alweer thuis.

Liet advocaat Inez Weski vorige week drie uur lang nauwelijks iets los over haar persoonlijk leven, Nazmiye Oral vertelde volop over haar jeugd in Hengelo én Turkije; over haar moeder waarmee ze een theaterstuk heeft gemaakt; over haar jonggestorven vader die een trotse gastarbeider was; over haar broer die een verstandelijke beperking heeft en over haar zus met een laag IQ.

Dat deed ze heel mooi, maar Lips vond het al snel een zweverig theekransje worden. Het was nauwelijks spannend omdat de dweperige Abbring (‘wat formuleer je dat weer mooi’) het voortdurend enorm met Oral eens was. De presentatrice vond het prachtig als Oral orakelde dat ze ‘aan het mensen’ was of wollige dingen zei als ‘ik ben rondjes gaan lopen in mezelf’ en tegelspreukte ‘als je eenmaal iemand ziet, kan je diegene daarna nooit meer niet zien.’

Lips ging tussendoor even vreemd bij Zomerpromenade omdat presentator Diederik Ebbinge had beloofd ‘het instituut Zomergasten omver te werpen’ door hogere kijkcijfers te scoren. Dat lukte net niet, maar de samenvatting van de vorige Zomergasten – beelden van Inez Weski met grafherrie van Sepultura eronder – was in elk geval hilarisch. Lips verheugt zich nu al op de samenvatting van de Zomergasten van gisteren, in de komende Zomerpromenade.