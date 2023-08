Zomergasten met Kamagurka werd gered door een ontregelende challenge van Theo Maassen

Kamagurka wilde ontregelen en markeerde halverwege dat hij graag gênante stiltes laat vallen. Beeld Zomergasten, VPRO

Zomaar een vraag van Theo Maassen na een door Kamagurka uitgekozen fragment met Sjef van Oekel: “Waar zitten we nou eigenlijk naar te kijken?” Het was de vraag die lange tijd ook bleef hangen boven Zomergasten en het soms kabbelende, dan weer chaotische gesprek.

De van zijn absurdistische cartoons bekende Kamagurka (eigenlijk heet hij Luc Zeebroek) wilde ontregelen en markeerde halverwege dat hij graag gênante stiltes laat vallen. En Theo Maassen maar proberen daar chocola van te maken. Dan is een uitzending van drie uur lang, hoor.

De grote ommezwaai kwam toen Kamagurka werd uitgedaagd om het schetsboek erbij te pakken en ter plekke een cartoon te verzinnen van een persoon die liegt – influencers zouden het een challenge noemen. Even stond Kamagurka met zijn mond vol tanden en tekende een onbestemd poppetje. Toen, op het laatst, was er toch die ene, allesreddende ingeving van een spreekballonnetje met de tekst: ‘ik ben niet getekend’.

Raak was het gesprek over de aanslagen op Charlie Hebdo, waar Kamagurka voor werkte tot het hem de keel ging uithangen dat de tekenaars elkaar probeerden te overtroeven met cartoons over extremistische moslims. Dat leek hem niet verstandig, omdat ze niet meer alleen werden gelezen door het vertrouwde lezerspubliek van vrije geesten in Frankrijk. “Je maakt humor voor mensen die het kunnen begrijpen.”

De creativiteit die hij etaleerde door dat ene tekstballonnetje uit de mouw te schudden, was het overkoepelende thema van de avond. Zijn NRC-cartoon tekent hij in vijf minuten, als het moet. Hij heeft er ook eens dertig in een uur gemaakt. Zijn hoofd was er warm van geworden.

In fragmenten van Koot en Bie, de Britse komiek Spike Milligan en schilder René Daniëls herkende Kamagurka diezelfde wonderlijke creativiteit. Zelf merkt hij dat tekenen hem beter afgaat naarmate hij vermoeid raakt. De innerlijke criticus die hem remt op weg naar de totale vrijheid moet worden uitgeput, ‘met een fantastische klap op de smoel’.

De challenge schudde het hele gesprek los. Kamagurka leek even in paniek, maar herpakte zich: “Je moet dat writer’s block opzoeken en doorbreken.” Later wierp hij nog een steelse blik op zijn cartoon. Zijn innerlijke criticus vond die toch wel geslaagd en dat was al met al ook de conclusie over de Zomergastenavond.

