Zomergasten met Carola Schouten: flink doorbijten, maar na de tranen kwam het los

Trekkers bij het Mediapark. Boze boeren, u kent ze inmiddels, blokkeerden de hoofdingang. Reden: het ‘charmeoffensief’ dat zij verwachten van de ‘incompetente’ landbouwminister Carola Schouten, zondagavond de vijfde Zomergast.

Binnen werden de actievoerders volledig genegeerd door Schouten en presentator Janine Abbring. Ze keken samen beelden van de Tour van 1989, Rem Koolhaas in New York en haar voorganger Sicco Mansholt. Saaie fragmenten en Schouten wist ze niet interessanter te maken.

Het was stevig doorbijten. De vakminister Schouten, vóór corona in het brandpunt van de belangstelling, draafde door over landbouwbeleid. Abbring liet haar, moeilijk kijkend, iedere zin afmaken. Helemaal van iemand die ook Vroege Vogels presenteert, had Lips wat meer tegengas verwacht.

Je ziet het vaker als zittende politici hun ideale televisieavondje mogen samenstellen: dat is ingewikkeld. Keken we naar de mens Carola Schouten, of de minister die moet laveren door het complexe krachtenveld waarin zij zich nu eenmaal beweegt?

Abbring liet het lopen, ook toen het ging over hoe Schouten op jonge leeftijd had gekozen voor een bewust alleenstaand moederschap. Je zou een politica van de ChristenUnie daar van alles over kunnen vragen. Het bleef allemaal nogal onpersoonlijk.

Maar gelukkig: wat begon als een uit de hand gelopen Nieuwsuur, kwam toch nog tot leven. Na een fraai fragment uit de film The two popes, kon de minister haar tranen niet bedwingen. Schouten bleek nogal streng voor zichzelf. Ben ik goed genoeg, vroeg zij zich net als paus Franciscus af.



Het was geloof, hoop en liefde, vatte Abbring de avond samen. Dat, en een heleboel landbouw. Maar een charmeoffensief was het zeker niet.

