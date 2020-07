Zomergasten: Janine Abbring liep stuk op de muur rond Inez Weski

Zomergasten, met Inez Weski Beeld VPRO

Zomergasten was al een dikke twee uur op weg toen interviewer Janine Abbring verzuchtte: “Inez, we zitten hier geen RTL Boulevard te maken. Ik zal jou nooit vragen naar met wie je het bed deelt.” Ze was wel nieuwsgierig naar de herkomst van de ideeën van Inez Weski. Had het iets te maken met haar familiegeschiedenis?

Wie het archief erop naleest, weet dat de strafrechtadvocaat grote waarde hecht aan haar privacy. Met de moed der wanhoop probeerde Abbring de muur rond haar persoonlijke leven te slechten. Weski gaf geen krimp.

Op zichzelf hoeft een zomergast zijn of haar zielenroerselen niet prijs te geven. Maar dat Weski zelfs niet wilde vertellen wat ze haar kleinkinderen voorleest, vond Lips irritant.

Toch bevatte deze avond over ‘hoop, vrede en recht’ boeiende fragmenten. Het begon met de animatiefilm Fantastic Mr. Fox, over een vos op het foute pad. Uitsmijter was een stukje van de spektakelfilm Guardians of the Galaxy, waarin David Hasselhoff centraal stond. Tussendoor legde Weski overtuigend de risico’s uit van massahysterie en volksmenners.

Ze had lang geaarzeld over het tonen van een documentaire over beeldhouwer Ossip Zadkine. Daarmee gaf ze toch iets bloot, want hij bleek familie. Abbring vulde gretig een stukje van de puzzel in: haar familie was blootgesteld aan heftig antisemitisme. Weski voegde eraan toe dat die geschiedenis haar mogelijk ‘extra voelsprieten’ had gegeven voor onrecht.

Via het Neurenbergproces kwamen we bij haar zorgen over het gure strafklimaat in Nederland en de wankelende rechtsstaat, waarin justitie constructies bedenkt om ontsleutelde appjes van (vermeende) criminelen te gebruiken.

De naam van Derk Wiersum viel niet. Weski begon niet over haar vermoorde collega, Abbring vroeg niet naar hem. Terwijl Lips wilde weten in hoeverre de moord – waarin kenners de hand vermoeden van Weski’s cliënt Ridouan Taghi – volgens haar de rechtsstaat bedreigt.

