Zomergasten: een bijna-ideale tv-avond waarop Humberto Tan de teugels stevig in handen hield

Op zijn redactie noemen ze hem TikTok Tan, omdat Humberto Tan graag TikTokfilmpjes kijkt. Daarmee was meteen het enige nieuwtje genoemd uit de eerste aflevering van Zomergasten van dit seizoen. We weten nou eenmaal al zoveel van de presentator die zijn persoonlijke belangstelling en enig activisme graag laat doorklinken in de talkshow die zijn naam draagt.

De uitgekozen fragmenten maakten veel goed. Tans zorgen over racisme kregen een gezicht door de overweldigende dansact uit 1943 van de Nicholas Brothers, die in Hollywood alleen tekstloze bijrollen kregen. Humberto vertelde hoe hem werd opgedrongen dat er iets niet klopte als een Surinaamse jongen op het gymnasium zat en leerde schaken.

En toch, vindt Humberto, moet je het bij tegenslag eerst bij jezelf zoeken. Het is in de geest van zijn moeder, die in 1999 als maatschappelijk werker werd gevolgd door Van Gewest tot Gewest en een jongen toesprak: “Je kunt toch leren? Je bent niet stom!” Zoals Robin van Persie in een ander fragment zijn zoon aanspoorde om het heft in eigen hand te nemen. Tan: “Van Persie lijkt op mijn moeder.”

Het was de levensfilosofie die hij wilde etaleren en die hem overeind hielp nadat zijn talkshow van de buis was gehaald. Het kan een ondankbare taak zijn voor een interviewer, iemand die zo duidelijk weet wat hij wil vertellen. Veel vragen van Janine Abbring kwamen onbestelbaar retour afzender, zo stevig hield Humberto de teugels in handen.

Het werd een bijna-ideale tv-avond met prachtfragmenten, maar over Humberto waren we misschien ietsje meer te weten gekomen als ze het gesprek hadden gevoerd zoals Abbring een kwartier voor uitzending te zien was in een promo: niet aan tafel, maar met de beentjes bungelend over de rand van de Zomergastencaravan, poedelend in het water.

