Zomergast Sandra Phlippen raadt iedereen aan elke vijf jaar een half jaartje vrij te nemen

Zomergasten met Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij ABN Amro, Lips had zich vooraf even ingelezen en zag dat ze haar vak zelf als volgt definieert: ‘Het begrijpen, maar ook het helpen oplossen van de maatschappelijke problemen van deze tijd.’

Ze kende ze, de problemen van deze tijd, zoveel werd al snel duidelijk nadat eerst nog even gepolst werd hoe ze eigenlijk de wedstrijd inging die avond. Of ze nu expres geen negatieve dingen over haar bank ‘zou gaan zitten te zeggen’, vroeg Janine Abbring, die over haar eigen zinsconstructies gaat.

Echt niet, zei Phlippen, die daarna ook ruiterlijk toegaf dat haar werkgever nog niet genoeg deed om de wereld te behoeden van de ratsmodee die ons allemaal te wachten staat. Daarna volgden drie uur waarin Lips bewondering kreeg voor haar erudiete maar heldere taal, gecombineerd met de gave om toeschouwer te zijn in een wereld waar ze ondertussen middenin staat. Een wereld die te ingewikkeld is geworden voor veel mensen, zoals Phlippen zei, waardoor ze gemakkelijk in de fuik van het populisme lopen.

Een fragment uit de film Sorry We Missed You deed dienst als perfecte illustratie van hoe ingewikkeld dan, en hoe problematisch het kapitalisme kan uitpakken. Hoe het komt dat zoveel mensen niet meekomen. Maar kapitalisme is niet de vijand, legde Phlippen uit, en mogelijk zelfs ons allerbeste groeimodel, als we de destructieve kracht ervan maar getemd krijgen. En ze ging verder over brede welvaart als streven, in plaats van koopkracht.

Lips kon er allemaal best inkomen, maar even was hij haar kwijt. Phlippen vertelde hoe ze elke vijf jaar haar baan opzegde voor een periode van bezinning. Half jaartje of zo, net leuk. Een ongekende luxe, dacht Lips, maar Phlippen – die steeds zo’n heldere kijk op onze maatschappij had geëtaleerd – vond gewoon dat iedereen dat zou moeten doen, waarom niet? Even keek Lips vertwijfeld naar z’n televisie, toen naar de afstandsbediening en opeens vond hij de wereld nóg ingewikkelder geworden.

