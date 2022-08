Zomergast Raven van Dorst leek het ingewikkeld te vinden, al dat praten over zichzelf

Zomergasten met Raven van Dorst: 'Hee kom, we gaan het nog effe over mij hebben.' Beeld VPRO

Een ode aan de einzelgänger en de rebel. Zo werd de ideale televisieavond van Raven van Dorst aangekondigd, en Lips keek ernaar uit want zo zichzelf als Van Dorst zijn ze zeldzaam op televisie.

Bloednerveus was die (diens gewenste aanspreekvorm), en ontwapenend eerlijk daarover. “Ik voel me gewoon een beetje naakt nu, dat is toch niet zo gek?” Diens kwetsbare kant kwam gedurende de avond vaker naar voren, hier en daar zoekend naar woorden, maar meestal werden ze gevonden en altijd was er weer lucht. In raspend Rotterdams klinken dingen al snel leuk, maar Van Dorst zet het in om de drempel voor complexe thematiek laag te maken. Over diens eigen strijd met gender en identiteit bijvoorbeeld. Mooie uitspraak: “Ik geloof niet dat ik ooit een probleem met mezelf had, maar dat de buitenwereld een probleem met mij had.”

Een beetje ingewikkeld leek die het wel te vinden, al dat praten over zichzelf. Na tweeënhalf uur stak Van Dorst een glas bier in de lucht, roepend: “Hee kom, we gaan het nog effe over mij hebben.” Als grapje, maar Lips dacht: graag.

En niet alleen Van Dorst zelf was onderhoudend, ook de fragmenten pakten goed uit. Van Nirvana naar vampiers, vulkanen, drag in het New York van de jaren tachtig en Finse punk. Of er een kijkwaarschuwing nodig was, vroeg Janine Abbring bij beelden van de shockrockband Rockbitch. Ach nee, zei Van Dorst, dat preutse getrut. Och, dacht Lips even later, hij snapte de vraag.

Originele fragmenten waren het, waarmee Van Dorst zichzelf inkleurde, hoewel diens eigen woorden dat nog beter deden. Deze bijvoorbeeld: “Ik wil geen slachtoffer zijn. Ik bepaal godverdomme zelf wel wat er met mijn leven gebeurt.” Zo wérd het een ode aan de einzelgänger en de rebel, zag Lips, en daarmee niet in de laatste plaats aan Van Dorst zelf.

