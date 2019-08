Zomergast Maxim Februari had meer om het lijf dan het eigen lijf

Zondag was jurist en filosoof Maxim Februari drie uur Zomergast en al aan het begin zei hij: “Als dit mijn ideale tv-avond was, zat ik er zelf niet in.”

Die bescheiden boodschap was aan Janine Abbring niet besteed, want dat Maxim vroeger Marjolijn was, doch zeven jaar geleden ‘in transitie ging’, intrigeerde haar zo dat ze het al binnen een uur uitgebreid ter sprake bracht. “O jee, het is al zo ver,” verzuchtte haar gast.

Toegegeven, hij had voor dit onvermijdelijke onderwerp een fragment gekozen van de pianiste Sara Davis Buechner, die ooit als David door het leven ging. Waarom eigenlijk, wilde Abbring weten. Om te laten zien dat transseksuelen beroepen hebben, zei Februari: “Transseksueel is geen beroepskeuze.” En een beetje vals wilde hij ook laten zien dat er niet alleen maar mooie transmensen zijn, zoals de media ons willen doen geloven.

Abbring vroeg vervolgens toch naar de bekende weg: “Je praat er niet graag over in interviews, dus is dit fragment om mij tegemoet te komen?” Februari wilde haar zelfs meer tegemoetkomen door zijn ‘medische behandeling’ te laten zien: een tube testosteron. “Dat moet ik elke dag op mijn lichaam smeren, het is net als tandenpoetsen.”

Verder deed Februari ‘nogal Gronings over transseksualiteit’, waarna de nuchtere Zomergast vond dat het onderwerp uitputtend genoeg was behandeld. In tegenstelling tot Abbring, merkte hij: “Jij wilt hier uren over doorpraten, maar kunnen we niet een leuk fragment laten zien?”

Die waren er gelukkig genoeg, van een klassiek fragment uit Extras met Kate Winslet tot een tapdansfilmpje met Fred Astaire en een mopje streetdance. “Veredelde kattenfilmpjes van mensen die een beter lichaam hebben dan ik,” aldus Februari. Een intrigerende Zomergast, die meer om het lijf had dan zijn lijf.

