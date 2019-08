Zomergast Hanna Bervoets analyseerde veel, maar persoonlijk werd het niet

Al bij het eerste fragment dat Zomergast Hanna Bervoets liet zien, kneep Lips zijn ogen even dicht. Logge walrussen die van tientallen meters hoog te pletter vallen op de rotsen zijn geen makkelijke binnenkomer. Bervoets analyseerde tot in ­detail waarom het fragment van Our Planet ons zo aangrijpt. Van het woord ‘desperate’ dat commentator David Attenborough gebruikte tot het inzetten van slow motion.

Dergelijke analytische uiteenzettingen hield Bervoets eigenlijk bij elk fragment, of het nu ging over Jurassic Park of Expeditie Robinson. Met haar drukke handgebaren erbij leek Zomergasten zo eerder een college film- en televisiewetenschappen dan een interview.

Iets persoonlijker werd het met een fragment uit fantasy­serie Xena: Warrior Princess, waarin de suggestie wordt gewekt dat Xena haar volgeling Gabriella zoent. Bervoets kreeg er op haar vijftiende vlinders van in haar buik. Maar na een kleine blik in haar persoonlijke leven – ze was lid van een ‘lesbische mailinglijst’ en wist daardoor precies wat de ‘sexy stukjes’ in de serie waren en kon die op video opzoeken – eindigde het gesprek toch bij een semantische analyse van de zin ‘uit de kast komen’.

Bij een vervolgvraag over liefde worstelde Bervoets zichtbaar en zei ze tegen presentator Janine Abbring dat ze niet in clichés wilde vervallen. Bij een vraag over haar jeugd: “Ik ga in gedachten nu door mijn eigen knipselmap. Je kunt beter iets concreets vragen.”

Het lukt Abbring in de laatste fase van de uitzending toch nog, als Bervoets – die lijdt aan een chronische bindweefselaandoening die veel pijn geeft – vertelt hoe ze zichzelf moet beperken om haar leven draaglijk te houden. Verder dan een half jaar vooruitkijken durft ze niet.

Lips kijkt maar een week vooruit en hoopt in de volgende aflevering van Zomergasten op minder analyse en meer chemie tussen presentator en gast.

