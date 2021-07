Zoektocht naar Killer Kamal blijkt zoektocht naar eigen inner Marokkaan

In de documentaire Making a Mocro gaat Mo Jouhri op zoek naar identiteit van Killer Kamal. Beeld -

Wie is Killer Kamal? Lips moest ook even denken maar opeens wist hij het weer: die rapper tegen wie Geert Wilders nog eens aangifte deed vanwege een nogal stevige video, aan hem gericht. Toen Lips onlangs toevallig een rondje Killer Kamal deed op YouTube bleef hij achter met meer vragen dan antwoorden.

Hij was niet de enige. Killer Kamal is altijd een enigma gebleven, met als prangendste vraag nog steeds: wie ís hij? Al sinds zijn eerste video’s op YouTube in 2008 blijft hij anoniem, optredens doet hij met bivakmuts op en in clips is zijn gezicht nooit herkenbaar in beeld. Ondertussen werd hij – bedoeld of onbedoeld – een symbool voor de Nederlands-Marokkaanse straatcultuur.

Dat intrigeerde ook Mo Jouhri (28) en zijn broertje Ayoub (17), allebei Nederlanders van Marokkaanse afkomst. In de documentaire Making a Mocro (online op VPRO Dorst) beloven ze op zoek te gaan naar de identiteit van de rapper.

Lips ging er eens goed voor zitten, benieuwd als hij was naar het mysterie van Woensel – de Eindhovense wijk waar Killer Kamal vandaan komt. Maar al snel had hij in de gaten: die zoektocht, daar hoeven we weinig van te ­verwachten. Het is amper een spoiler te noemen: ze komen er niet achter wie Killer Kamal is.

Die zoektocht blijkt dan ook niets anders dan een vehikel om hardop vragen te stellen over de eigen identiteit, vooral van Mo, die zichzelf een ‘verkaasde Mocro’ noemt. Zijn broertje Ayoub is juist een échte. Samen komen ze onder andere tot de conclusie dat je in Nederland als Marokkaan maar in twee hokjes kunt belanden: kutmarokkaan of knuffelmarokkaan.

Mwoah, Lips voelde zich een beetje genept. Net als de zoektocht naar Killer Kamal bleef ook die naar de eigen identiteit als Marokkaanse Nederlander wat al teveel aan de oppervlakte. Jammer, want beide zijn de zoektocht absoluut waard.

