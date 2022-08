Zoeken naar eenzaamheid en verstilling: in haar werk gluurt Judith Montens achter de schermen

De Beeldmakers biedt een podium aan aanstormende fotografen en illustratoren. Ze zijn uit ruim 120 inzendingen verkozen door een jury bestaande uit fotograaf Henk Wildschut, beeldend kunstenaar Jitske Schols en illustrator Hedy Tjin en vertegenwoordigers van Het Parool en communicatiebureau Vandejong, de initiatiefnemers. De winnaars krijgen de ruimte in Het Parool. Vandaag en volgende week is dat illustrator Judith Montens (41), winnaar van de publieksprijs.

Judith Montens ging naar de Academie Beeldende Kunsten in Maastricht (afdeling Publiciteit) en studeerde daarna af aan de Gerrit Rietveld Academie (afdeling Design). Daarna volgden echte banen, halve banen en bijbanen. Nu doet ze weer wat ze het liefste doet: beelden maken. Terugkerende thema’s in haar werk zijn eenzaamheid, de apathische werkelijkheid en de mens die oneerlijk is naar zichzelf.

“Iedereen loopt maar door, we doen wat we allemaal willen dat we doen. We gaan overal heen, zijn overal bij, maar zijn we niet allemaal eenzaam tegelijk? Of hebben we juist allemaal behoefte aan eenzaamheid, een verlangen naar een plek waar we onze eigen gedachtes kunnen horen en opnieuw voelen wat belangrijk is? Hebben we niet allemaal behoefte aan lovely loneliness; aan een plek waar we al die tijd eigenlijk naartoe willen gaan, in dat bos of op die berg?”

Een landschap oordeelt niet, je kunt erin ontsnappen. Een landschap is Montens’ manier om de eenzaamheid zonder mensen te kunnen tekenen. Op de risoprint van stenen rechtsboven, Solid as a Rock, zijn de structuren tegelijk ook mensen. Man die rookt was een man met vijf dochters. De mooiste schilderijen maakte hij in zijn hoofd zonder ooit een penseel aan te raken. “Hij was moe, verstomd door een wirwar van gedachten. Aan geen verwachting kon hij nog voldoen. Hij zat daar maar, alleen, eenzaam en uiteindelijk vergeten. In mijn werk probeer ik uit te vergroten wat we niet meer zien. Ik kijk of gluur achter de schermen.”

www.montens.nl

Man die rookt. Beeld Judith Montens

Beeld Judith Montens

Beeld Judith Montens

Op de risoprint van stenen, Solid as a Rock, zijn de structuren tegelijk ook mensen. Beeld Judith Montens