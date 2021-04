Zoek de spelfout in uitgelekte appjes aan Jort

10 voor taal.

Ze liggen op elkaar, schurft op eczeem

Je hoort de schilfers knappen, roos stuift op

Hun schedels glimmen als een diadeem

Ze liefkoost teder zijn gezwollen krop.

Lips moest zichzelf even in zijn arm knijpen, maar hij had toch echt afgestemd op SBS6, waar Harm Edens een gedicht van Gerrit Komrij (Liefde) voordroeg alvorens naar de break te gaan. Het gebeurde bij de eerste aflevering van 10 voor taal, dat na dik tien jaar terug is op tele­visie, in een nieuw en fris jasje. Twee koppels van BN’ers nemen het tegen elkaar op. Nick en Simon aan de ene kant en Irene Moors en Dennis van der Geest aan de ­andere kant beten het spits af, onder leiding van Edens, die er duidelijk veel lol in had.

Ze moesten spelfouten ontdekken in zogenaamd uit­gelekte appjes, onder andere tussen Jort Kelder en Mark Rutte, de betekenis van afkortingen benoemen en woorden spellen. Lips zat op de bank ouderwets mee te spelen en opgewonden te roepen wat ze zouden moeten zeggen.

Zoals te verwachten waren Nick en Simon het fanatiekst. Simon was bijna verbeten toen hij bij een foto­rebus Paroolcolumnist Roos Schlikker niet herkende (‘Ik weet echt niet wie het is’), suggererend dat het voor­gelegde raadsel veel te moeilijk was. De Volendammers waren ook de besten in de taalspelletjes.

De verliezers gingen naar huis met een setje oranje slippers en een exemplaar van de nieuwe roman van Jessica Durlacher, De Stem. Nick en Simon kregen een boekencheque ter waarde van 1000 euro. Als uitsmijter las Edens nog een paar zinnen voor uit De Stem.

En dat allemaal vanaf half 10 ’s avonds. Kom daar maar eens om bij de publieke omroep.

