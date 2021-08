Zoals het een Nederlandse serie betaamt ligt het er in Swanenburg allemaal wat dik bovenop

Swanenburg Beeld -

Waarom draaien toch zo veel populaire Nederlandse dramaseries om welgestelde families? Denk aan De Fabriek, Oud Geld, Diamant, Bloedverwanten en nu weer het goed bekeken Swanenburg. Lips vermoedt omdat de val des te dieper is als het even tegenzit. De slotaflevering van donderdag was wat dat betreft het toppunt: voor de familie, al vier generaties in het bezit van landgoed Swanenburg met zijn paardenstallen, dreigde de hele boel in elkaar te sodemieteren.

Vader Jack Praal (Aus Greidanus) liet zich in de loop van de serie kennen als de kwade genius en een ploert van een vent. Zoals het een Nederlandse serie betaamt, ligt het er allemaal wat dik bovenop waardoor hij ziedend dingen roept als: “Een Praal laat zich niet chanteren, niet voor een ton en niet voor een tientje!” Maar na een aarzelende start vijf weken geleden werd het script met de week beter.

Swanenburg heeft een heel bijzondere opzet. Steeds stond een week lang het leven van een van de vier kinderen centraal. Afgelopen week draaide om vader Jack en moeder Caroline, waarmee meteen alle puzzelstukjes in elkaar vielen. Alle lof voor KRO-NCRV en NPO 1 dat ze welbewust hebben gekozen voor een dramaserie (van twintig delen!) om hartje zomer tussen het woud aan herhalingen toch iets nieuws op de buis te brengen.

Moeder Caroline (Tine Joustra) leek een goedgelovige troela maar toen het er donderdag op aankwam, werd ze net zo doortrapt als pa. Dat belooft wat voor een tweede seizoen, waar al hardop over wordt gedacht. Hoe de eerste serie precies is afgelopen verklapt Lips maar niet voor wie de afleveringen nog wil terugkijken, dat is van harte aanbevolen – ook per week zijn ze goed te volgen. Swanenburg ging eruit met een knal.

En ze leefden nog rijk en gelukkig?

Reageren? hanlips@parool.nl.