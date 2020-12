Zo werd online game Among Us een hit: ‘Dit móét je hebben gespeeld’

Among Us (wie van de bemanningsleden is de bedrieger?) werd in coronatijd mateloos populair.

Je zit in de wachtruimte bij de tandarts, tegenover je zitten twee meisjes van een jaar of veertien, allebei met hun telefoon in de hand. Ze kijken naar het scherm, het lijkt alsof ze een spelletje spelen. De een zegt: “Hij is sowieso de impostor. Ik weet het gewoon zeker.” ­

De ander denkt even na. En zegt: “Maar Lou achtervolgde me echt de hele tijd. Hij moet het wel zijn. Zullen we op hem stemmen?”

Je denkt: waar gaat dit over? Maar de dagen erna hoor je dit soort gesprekken overal. In de tram. Op het schoolplein. In de rij voor een afhaalpizza. Dan krijg je een bericht van een collega. ‘Doe je ook mee met een potje Among Us? Donderdagmiddag tijdens de lunch? We zijn al met acht man.’

Welkom. Je hoort er nu ook bij.

Among Us is een betrekkelijk eenvoudig computerspel dat in 2018 is ontwikkeld door Innersloth, een klein videogamebedrijf. In het kort: je bent met vier tot tien spelers op een ruimteschip. De meeste spelen als bemanningslid, een of meerdere als impostor: bedrieger. De bemanningsleden rennen rond en proberen het schip te repareren door allerlei taken uit te voeren. De impostors hebben als doel de boel te saboteren. En als het even kan iemand onopvallend te vermoorden. Om de zoveel tijd volgt een stemronde: je overlegt – iets fanatiekere spelers gebruiken microfoon en camera zodat ze elkaar ook echt kunnen zien en horen – over wie de impostor zou kunnen zijn. Heeft iemand iets verdachts gezien? Wie de meeste stemmen krijgt, moet het spel verlaten. De bemanning wint als alle impostors op tijd zijn weggestemd, de impostors als ze tot het einde in het spel blijven.

Midden in de pandemie

Leuk, maar lange tijd kraaide er geen haan naar. Het spel kabbelde voort, zoals dat vaker gaat bij dit soort games. En toen was daar ineens de zomer van 2020. Midden in de pandemie werd het Among Us razend populair. Eline van Marle (26), die regelmatig computerspellen speelt, merkte dat het ineens onderwerp van gesprek was binnen haar vriendengroep. “We besloten om het eens te proberen, omdat we zochten naar creatieve manieren om elkaar te zien en spreken. Dat beviel meteen heel goed. Ik heb het ook een paar keer met mijn zusjes gespeeld, die normaal helemaal niet van computerspellen houden.”

Van Marle zegt dat ze in eerste instantie gewoon gefocust met het spel bezig is, maar dat je tussendoor ook gezellig kunt kletsen over andere dingen. “Of je blijft na het spel nog even hangen in de lobby. Dat voelt natuurlijker en minder geforceerd dan bijvoorbeeld Zoom, wat iets ongemakkelijks heeft. Among Us haalt die scherpe randjes ervan af.”

Maar hoe kon het spel ineens zo populair worden? Dat begon met een paar gamers, YouTubers en influencers die het spel gingen spelen en streamen: live uitzenden. Dat trok miljoenen kijkers. Daarna ging het hard. De grootste YouTubers ter wereld, zoals Pewdiepie, Markiplier en de Nederlandse Kwebbelkop, die miljoenen volgers hebben, gingen het ook spelen.

“Iedereen lift mee op het succes van Among Us,” zegt communicatiewetenschapper Jeroen Lemmens van de Universiteit van Amsterdam. “Niet alleen gamers, maar ook community’s op sociale media maakten Among Us tot een enorm succes. Het is nu zelfs zo populair dat je de game móét hebben gespeeld om, ook als streamer, niet buiten de boot te vallen.”

Het gevolg: eind september speelden 3,8 miljoen mensen gelijktijdig Among Us, maakten de gameontwikkelaars bekend op Twitter. Op doordeweekse dagen speelden zo’n 60 miljoen mensen. Rond die tijd was het spel 10 miljoen keer gedownload. Eind oktober was dat al meer dan 100 miljoen. En dat aantal blijft alleen maar stijgen.

Volgens gamejournalist Bastiaan Vroegop helpt het dat het een sociaal spel is. “Dat maakt het super leuk om naar te kijken, helemaal als verschillende bekende gamers het met elkaar spelen. Alsof je naar een RTL-spelshow kijkt. En inhoudelijk doet het sterk denken aan Wie is de Mol? of het bordspel Weerwolven. Maar dan online.”

Fall Guys kapotgemaakt

Wat verder interessant is, zegt Lemmens, is dat deze zomer aanvankelijk een ander spel heel populair was: Fall Guys. “Dat was een enorme hit, iedereen speelde het, gamestreamers deelden video’s, er werden memes verspreid op sociale media. Het spel werd alleen binnen een maand kapotgemaakt door het schrijnende gebrek aan afwisseling en de vele valsspelers die met een hack hun personages veel sneller maakten, of konden laten vliegen. De lol was er voor velen vanaf. Maar de belangrijkste reden dat Fall Guys plotseling impopulair werd, was de plotselinge opkomst van Among Us.”

Het spel vervult volgens Lemmens de drie basisbehoeften die ons motiveren om activiteiten te ondernemen die geen extrinsieke beloning bieden: competentie (ergens goed in worden en winnen), autonomie (de vrijheid om interessante keuzes te maken, zoals personalisatie-opties) en verbondenheid (interactie met anderen).

Vooral die verbondenheid lijkt voor veel mensen de reden om het spel te spelen, helemaal nu het moeilijker is om elkaar fysiek te ontmoeten. Volgens Paul van Lange, hoogleraar Psychologie aan de Vrije Universiteit, kan het spelen van Among Us een fysiek samenkomen met vrienden gedeeltelijk vervangen. “Je hebt een gezamenlijk doel: de impostors verslaan. Daarvoor heb je veel vaardigheden nodig die je ook in de echte wereld gebruikt: samenwerken, de ander vertrouwen, geduld en zelfbeheersing tonen, je strategisch opstellen. Daarom kan zo’n spel goed werken om allerlei vaardigheden te trainen en te onderhouden.”

Nog een voordeel: het spel is heel makkelijk te spelen, je hebt geen game-ervaring of goede hand-oogcoördinatie nodig, zoals bij Fortnite of Call of Duty. Bovendien kun je het gratis downloaden op je laptop of smartphone.

Dat maakt Among Us het ideale lockdownspel. Voorheen zat je te vloeken op je schoonvader als hij je geld aftroggelde met Monopoly, nu omdat hij zich voordeed als bemanningslid, maar eigenlijk een impostor was.

“Het leent zich zelfs voor een avondje uit,” zegt Vroegop. “Ik heb collega’s die na de werkweek regelmatig samen een potje spelen, als alternatief voor de vrijdagmiddagborrel. Beetje spelen, beetje ouwehoeren.”