Zo simpel kan het zijn: een date mag niet stinken van Manon

The Dateables, NPO 3.

Omdat de televisie in deze dagen al deprimerend genoeg is, mag Lips graag naar The Dateables kijken. In dit programma, dat Undateables heette tot daar – terecht – veel kritiek op kwam, worden mensen met een beperking aan een date geholpen. En daar wordt Lips dan weer wel vrolijk van.

Dinsdag begon het zesde seizoen met drie nieuwe kandidaten. Allereerst de Brabantse Manon (22) die lijdt aan niet-aangeboren hersenletsel. Ze stelde zeer redelijke eisen aan de vriend die ze zocht: “Hij hoeft niet zelf een beperking te hebben, maar het mag wel. Dat moet hij zelf weten.” Verder moest hij langer zijn dan zij en: “Hij mag niet stinken.” Dat laatste benadrukte ze bij datingcoach Judith, die in de Amsterdammer Miles een geschikte kandidaat vond. Toen Manon met Miles voor hun eerste afspraakje naar de Efteling ging, was ze heel tevreden: “Hij ruikt gewoon goed.”

De 26-jarige Natashia toonde zich evenmin veeleisend: “Ik droom van een jongen, of meisje, op een wit paard en dan zie ik wel wat het kasteel brengt.” Dat paard mocht van haar trouwens ook zwart zijn. Zij werd ook al gekoppeld aan een Amsterdamse: Milou, eveneens biseksueel én Ajaxfan. Hun eerste uitstapje ging – uiteraard – naar de Johan Cruijff Arena en zij waren na afloop al even tevreden met de gearrangeerde match. Dan hebben de prille stelletjes in het restaurant bij First Dates meer noten op hun zang.

Alleen de 24-jarige Pieter, de derde Dateable, had een harde eis: zijn date moest blond zijn. Maar toen hij werd gekoppeld aan de roodharige Joyce, vond hij haarkleur meteen geen punt meer. Vrolijk gingen ze samen op stap naar een escaperoom. Lips werd er blij van: zo simpel kan het leven ook zijn.

