Zo maken we de krant in tijden van corona

Redactie Het Parool. Beeld Jakob Van Vliet

Het is half 10 ’s ochtends, twee uur voordat Het Parool naar de drukker gaat. Normaal gesproken zou dit het drukste moment van de dag zijn, met zo’n zeventig man op de redactie, maar dat is nu wel anders. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn het er nu dagelijks maar vijftien medewerkers – en die zitten op grote afstand van elkaar.

Het gaat vooral om chefs, vormgevers en eindredacteuren, die voor hun werk afhankelijk zijn van de computers en software op de redactie. De maatregelen gingen vorige week in, na de eerste persconferentie van minister-president Rutte. “We schreven al langer over de coronacrisis, maar op dat moment moesten we ook de vertaalslag naar ons eigen leven maken,” zegt hoofdredacteur Ronald Ockhuysen telefonisch vanaf de redactie. “Toen hebben we, in overleg met ons moederbedrijf DPG, de beslissing genomen om mensen vooral thuis te laten werken. De regel is: blijf weg als je hier niet hoeft te zijn.”

Nieuwe werksituatie

Vergaderen gebeurt sindsdien via Google Hangouts en Slack, of het nu gaat om het nieuws van de dag door te nemen of lopende zaken te bespreken. De dagelijkse middagvergadering is verhuisd naar de keuken, waar de aanwezige chefs op ruime afstand van elkaar staan. Andere collega’s praten mee via een videoverbinding, vanaf een laptop die op de keukentafel staat.

“Het is een beetje improviseren,” geeft Ockhuysen toe. “Maar het went snel en het werkt. We hebben elke dag een mooie krant gemaakt en in tijden als deze voel je meer dat je werk ertoe doet. Al blijft het ingewikkeld om niet even bij elkaar langs te kunnen lopen. In een-op-eencontact ontstaan vaak goede ideeën voor verhalen, beeld en follow-ups van verhalen op de website. Dat mis je nu. En hoewel we een digitale planning hebben, weten mensen minder goed van elkaar aan welke verhalen ze werken.”

Ook voor chef beeldredactie Eva de Vos is de nieuwe werksituatie wennen – en niet alleen omdat het creatieve proces nou eenmaal makkelijker gaat als je even naar elkaar toe kunt lopen. “Ik mis de gesprekken met collega’s op de redactie. En in communicatie per Whatsapp of Slack gaan nuances vaak verloren. Maar ik vind het vooral lastig te bedenken wat ik mag verwachten van freelancefotografen en -beeldredacteuren die voor de krant werken. Ik wil ze niet hun inkomsten ontzeggen, maar wil ze ook niet blootstellen aan gezondheidsrisico’s. Mag ik van ze vragen of ze naar de redactie komen, of ze een portretfoto willen schieten bij iemand thuis?”

Over zulke kwesties overlegt De Vos altijd met freelancers. Er zijn veel oplossingen te bedenken, zegt ze. Een portretfoto kan ook op afstand genomen worden, sommige fotografen vinden het geen probleem om op straat te fotograferen en soms wordt er gekozen voor een illustratie bij een nieuwsverhaal. “Dat houdt de flow er alleen maar in, als afwisseling voor de vele foto’s van mondkapjes en het virus.”

Digitalisering in drukke tijden

De informatiebehoefte is groot, merken veel media. Zo ook Het Parool: de bezoekerscijfers van de website stegen de afgelopen week tot recordhoogtes, met afgelopen zondag 877.000 unieke bezoekers. Om in die behoefte aan nieuws, duiding en informatie te voorzien, zijn alle algemene artikelen over corona voor iedereen beschikbaar gesteld en staan dus niet achter een betaalmuur.

Voor verslaggevers zijn het drukke en interessante tijden. “De nieuwsstroom houdt niet op,” zegt Malika Sevil, verslaggever gezondheidszorg. “Ik zit in drie appgroepen met andere verslaggevers: twee van de redactie en een van DPG. Daarin wordt de hele dag door het laatste nieuws gedeeld. Heel interessant, en je ziet meteen wanneer er piekmomenten zijn. Afgelopen zondag bijvoorbeeld, toen werd besloten dat sportclubs, horeca en scholen dichtgingen. Daarnaast kijk ik tot ’s avonds laat talkshows en nieuws terug. Veel collega’s die met dit onderwerp bezig zijn, worden ook door het nieuws opgeslokt. Het is druk, maar het is fijn om berichtgeving te maken die er echt toe doet. En ik vind de noodgedwongen digitalisering interessant; daar kunnen we nog veel van leren voor in de toekomst.”

Sevil was een van de eerste verslaggevers die thuis ging werken, omdat ze vorige maand nog op vakantie was in Noord-Italië. “Het is even wennen om op afstand te werken, zeker omdat ik thuiszit met twee kinderen, maar op zich is het goed te doen. Ik interview mensen telefonisch, schrijf mijn stukken thuis en stuur ze naar de redactie. En ik doe het niet alleen; veel verslaggevers schrijven vanuit hun eigen expertise over wat er nu gebeurt. Dit raakt heel veel portefeuilles.”

Gezond verstand

Concertzalen, poppodia en theaters zijn dicht, sportwedstrijden zijn afgelast en horeca sloot de deuren. Dat is lastig voor een krant die veel schrijft over kunst en cultuur, sport en restaurants, maar het betekent niet dat Het Parool vanaf nu dunner wordt, zegt Ockhuysen.

“Met een rubriek als ‘Kunst thuis’, waarin bijvoorbeeld mooie museumwebsites en filmpjes van David Lynch worden getipt, kun je toch aandacht besteden aan kunst en cultuur. Onze Ajaxcolumnisten leggen tijdelijk het werk neer, omdat er voorlopig niet gevoetbald wordt en voor de eetrubrieken bedenken we ook alternatieven. Verder zullen we vooral de indeling veranderen: minder sport en kunst, meer nieuws. Op sommige dagen zullen we wellicht een aantal pagina’s naar beneden moeten, maar we maken in principe dezelfde krant.”

In de berichtgeving rond corona moeten het gezond verstand en de feiten spreken, zegt Ockhuysen. “We informeren mensen goed over wat gaande is, zonder onnodig paniek te zaaien of emotioneel te worden. We duiden bijvoorbeeld de Nederlandse strategie van groepsimmuniteit, leggen uit waarom andere landen een andere aanpak hanteren, en laten burgemeester Femke Halsema uitleggen hoe Amsterdammers hun branie kunnen behouden in deze moeilijke tijd.”

Ook is er in de krant aandacht voor het persoonlijke leven, zegt de hoofdredacteur: hoe kom je deze periode door als je ineens thuiszit, alleen, met je partner of met je gezin? “Daarvoor laten we psychologen, sociologen en andere experts aan het woord, leggen we de psychologie van het thuiszitten uit of geven we tips om de dagen door te komen. Onze taak is nieuwsvoorziening, maar in deze periode ook mensen een beetje houvast te bieden.”

