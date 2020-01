Zo klinkt David Bowie op het carrillon van de Westertoren

De drie carillons van de kerken spelen op verschillende tijdstippen zijn hit Life on Mars: om 12.00 uur de Westertoren, de Zuidertoren om 14.30 uur en de Ouderkerkstoren sluit af om 16.00 uur.

Jan Planthof (56) is er speciaal voor naar de Westertoren gekomen, en woont om de hoek. “Anders was ik ook gekomen hoor. Ik kwam er dinsdagochtend achter dat de Westertoren Bowie zou spelen, omdat een vriendin me had getagd in jullie bericht. Ik ben groot fan. Vier dagen voor zijn dood was ik nog naar de tentoonstelling over hem in het Groninger Museum. Toen ik hoorde dat hij dood was, schrok ik heel erg. Ik heb meteen zijn laatste plaat Blackstar gekocht en die opgezet, toen heb ik wel een traantje gelaten.”

“Bowie was origineel en had lef, toen hij opkwam was ik een tiener. Het was meteen raak toen ik hem voor het eerst zag op tv. Dat de kerk dit speelt vind ik verrassend en helemaal geweldig. Het was echt fantastisch.”

Bowie week

Op 8 januari zou Bowie 73 jaar zijn geworden. Aangezien zijn geboortedag en sterfdag in dezelfde week vallen, heeft Stage Entertainment Nederland, het bedrijf achter de Nederlandse versie van musical Lazarus, besloten deze week om te dopen tot ‘Bowie Week’. Lazarus is momenteel te zien in het DeLaMar theater. De musical was een van de laatste projecten die Bowie afrondde voor hij overleed.

Naast de carillonconcerten toont het theater deze week een foto-expositie en op zondag 12 januari wordt in de foyer een ‘Bowie-pubquiz’ gehouden. Ook zijn er onder leiding van ‘mister Toppop’ Ad Visser speciale ‘Bowie-talks’ voorafgaand aan de voorstellingen.

Zo klinkt het origineel van Life on Mars.