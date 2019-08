Zo is het dus om als scheldwoord door het leven te gaan

Hoe is het om als scheldwoord door het leven te gaan? Dat vroeg presentator – en homo – Nicolaas Veul zich af nadat Youp van ’t Hek een column had geschreven waarin hij terloops het woord ‘pisnicht’ gebruikte. Veul merkte dat Van ’t Hek geen idee heeft hoe het is om als homo op te groeien in een wereld waar ‘homo’ een scheldwoord is en daarom maakte hij Pisnicht: the Movie, donderdag te zien op NPO 3.

De ego-documentaire begint sterk: Nicolaas Veul vraagt op straat aan mannen of ze homo zijn. Ze reageren allen ontkennend, de meesten lachend, op die ene rood aangelopen jongen na die zegt: “Ik zou je een klap voor je kop moeten geven met je homo.” Die moet zeker nog uit de kast komen, dacht Lips toen.

Ook waagt Veul zich in een voetbalkleedkamer. Daar wordt hem uitgelegd dat ‘homo’ vooral een synoniem is voor ‘zwak’: “Dat je van andere mannen houdt moet je zelf weten, maar je moet je wel als man blijven gedragen.”

Nicolaas Veul, die als jongen al ‘Nikkie Likkie Pikkie’ werd genoemd, nog voor hij uit de kast was gekomen, vertelt over de lijdensweg die zijn middelbareschooltijd was: “Iedereen was hetero, behalve ik.”

Zijn vader had niet door dat hij homo was; hij vond zijn zoon hooguit een softie omdat hij niet van sport hield. Wanneer Nicolaas bij zijn vader op bezoek gaat, leest hij nogmaals de brief die hij als boze puber schreef aan zijn niet-begrijpende vader en barst hij in snikken uit. Nog steeds een softie, dacht Lips onwillekeurig.

Jammer genoeg is Veuls eindconclusie ook nogal soft: “Maak gerust homograppen, maar ga niet zitten mekkeren als je een keer tegenspraak krijgt – je bent toch geen homo?!”

Reageren? hanlips@parool.nl