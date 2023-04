Zo brengt het verzoek van NPO over Ongehoord Nederland staatssecretaris Uslu in een lastig parket

Het voortbestaan van Ongehoord Nederland (ON) hangt aan een zijden draad. De NPO heeft de omroep een derde boete opgelegd, en aan staatssecretaris Gunay Uslu gevraagd om de vergunning van ON in te trekken. Het plaatst de D66’er voor een ingewikkeld dilemma.

En weer legt de NPO Ongehoord Nederland een sanctie op. Dit keer moet de omroep bijna 132 duizend euro boete betalen omdat ON de ‘journalistieke code’ van de publieke omroep niet naleeft.

Eerder kreeg de omroep van Arnold Karskens, die vorig jaar toetrad tot het publieke bestel en twee keer per week het middagprogramma Ongehoord Nieuws uitzendt, boetes van respectievelijk ruim 84.000 en ruim 56.000 euro wegens het verspreiden van onjuiste informatie en de weigering samen te werken binnen de NPO. Daarmee dreigt het doek te vallen voor de uiterst rechtse omroep.

Journalistieke code

Directe aanleiding voor de derde sanctie is het eind november verschenen tweede rapport van de Ombudsman van de NPO waarin staat dat ON de journalistieke code van de NPO in het tweede seizoen van het programma Ongehoord Nieuws in 22 van de 23 uitzendingen heeft overtreden.

Volgens de NPO is ON bovendien nog altijd ‘onvoldoende bereid tot de samenwerking die voor de NPO nodig is voor de uitvoering van de wettelijk vastgelegde landelijke publieke mediaopdracht’ en leverde een verbeterplan van ON te weinig op.

Lastig parket

Voor de NPO is de maat nu vol. Na het opleggen van twee boetes mag aan de staatssecretaris Media een verzoek worden gedaan om ON uit het bestel te gooien. De NPO wachtte de derde boete af, die gisteren kwam.

De NPO wordt naar eigen zeggen ‘belemmerd in haar taakuitvoering’ door de werkwijze van ON. ‘De NPO kan haar taken alleen vervullen als de omroepen tot de vereiste samenwerking bereid zijn,’ staat in het verzoek van de Raad van Bestuur van de NPO aan Gunay Uslu.

De D66-bewindsvrouw wordt hiermee in een lastig parket gebracht. Hoewel de publieke omroep formeel tot de portefeuille van de staatssecretaris behoort, is het de gewoonte dat de politiek afstand houdt tot de inhoud.

Met het verzoek aan Uslu om de licentie van ON in te trekken moet zij zich toch mengen in een kwestie die niet los te zien van de inhoudelijke koers van de aspirant-omroep. En hoewel Uslu zich formeel kan verschuilen achter kritische rapporten van ombudsman Margo Smit, zal ieder besluit dat ze neemt uitgelegd worden als een politieke keuze.

Complottheorieën

Karksens zal in ieder geval geen mogelijkheid onbenut laten om te benadrukken dat er sprake is van censuur en een aanval op de vrijheid van meningsuiting. In een reactie op de derde sanctie liet hij weten dat hiermee ‘een groeiend aantal Nederlanders die onze missie en visie onderschrijven in de kou staan’.

Ook kondigde hij aan dat ON ‘uit naam van de vrijheid van meningsuiting’ de sancties tot bij de hoogste rechterlijke instanties zal gaan aanvechten. Karskens spreekt van een ‘zwarte dag voor de persvrijheid’.

ON is al vanaf de oprichting omstreden. Ongehoord Nieuws biedt vrijwel wekelijks podium aan politici van Forum voor Democratie en PVV, en geregeld worden er complottheorieën te berde gebracht of racistische uitspraken gedaan.

Niet zelden leiden uitzendingen tot een stortvloed aan klachten. In september werd in het programma een compilatie getoond van internetfilmpjes waarin mensen van kleur witte mensen in elkaar slaan. Hiermee moest de ‘andere zijde van racisme’ werden aangetoond. Presentatrice Raisa Blommestijn sprak over ‘blanken die door negers in elkaar worden geslagen’.

Kiezen tussen twee kwaden

Eerder deze maand besloot het Commissariaat voor de Media, dat toezicht houdt op naleving van de Mediawet, niet in te gaan op het verzoek van de NPO om op te treden tegen ON.

De toezichthouder liet weten dat het oordeel of de omroep zich schuldig maakt aan haatzaaien aan de strafrechter is, en het aan de NPO zelf is om sancties op te leggen aan de omroep, met als uiterste machtsmiddel het verzoek aan de staatssecretaris om de licentie in te trekken.

En zo ligt deze netelige kwestie alsnog op het bordje van Uslu, die moet kiezen tussen twee kwaden. Als zij de stekker uit ON trekt zal haar, zeker vanuit extreemrechtse hoek, inhoudelijke bemoeienis met de media worden verweten, nog afgezien van de slepende juridische procedures die ongetwijfeld volgen.

Maar mocht Uslu ON laten voortbestaan, dan zal haar bestuurlijke lafheid worden aangewreven en zal iedere controverse die de omroep in de toekomst veroorzaakt ook aan haar kleven.

Staatssecretaris Gunay Uslu. Beeld BAS CZERWINSKI/ANP