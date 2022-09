Zo bracht Rotjoch de saamhorigheid terug in de hiphopscene

Angelo Diop (40), alias Rotjoch, richtte in 2006 hiphopplatform 101Barz op. Beeld Lowiegraphy

Het was in de zomer van 2007 toen Rotjoch (40) tijdens een vakantie op Aruba in zee lag. Een kennis, die ook in zee lag, zei dat hij op zijn rug moest gaan liggen, met zijn hoofd omhoog en zijn oren onder water. Hij moest volgens de kennis gaan floaten, omdat hij daar rustig van zou worden.

Rotjoch draaide zich om in het water en begreep direct wat er werd bedoeld. “Het gaf me een rustig en warm gevoel.” Sindsdien gaat er geen vakantie voorbij waarin Rotjoch niet float. Dat zijn album de naam Float moest krijgen, was dan ook meteen duidelijk. “Het album moest precies dat gevoel krijgen.”

Rauw en ongepolijst

Een jaar eerder, in 2006, richtte Rotjoch 101Barz op. Hij nam deel aan de BNN Academy en omdat hij bij de omroep wilde blijven werken, bedacht hij een hiphopplatform. Het idee was even simpel als briljant: rappers in een studiosessie laten rappen, het liefst geen nummers die ze al uit hadden gebracht, maar speciaal geschreven, rauw en ongepolijst.

Nu, zestien jaar later, is 101Barz het grootste hiphopplatform van Nederland en hebben alle grote hiphopartiesten in een studiosessie hun rapkunsten vertoond. Het YouTubekanaal telt meer dan 1 miljoen abonnees en de video’s zijn in totaal al bijna 900 miljoen keer bekeken.

Rotjoch, die opgroeide in Zuidoost, begon op zijn 14de met muziek maken. Hij produceerde beats voor anderen en begeleidde acts als Hydroboyz en Jozo. “Ik word het meest gelukkig van muzikale producten neerzetten, van creëren.”

Maar na alles wat hij voor anderen had gedaan, wilde hij een aantal jaren geleden iets voor zichzelf maken: een album. “Ik wilde een eígen gerecht maken, met ingrediënten die ík wilde hebben.” Het moest een plaat worden waarop alle grote hiphopartiesten te horen zouden zijn. “Misschien komt het omdat er nu veel geld wordt verdiend, maar ik miste saamhorigheid in de hiphopindustrie.”

Schrijverskamp op Ibiza

Tegenwoordig werken veel artiesten op afstand samen: er wordt een verse opengelaten op een track en een andere artiest rapt de verse in en stuurt het nummer weer terug. Maar Rotjoch wilde dat de saamhorigheid op het album te horen zou zijn en dus moesten artiesten in de studio met elkaar aanwezig zijn.

Maar dat ging nog niet zo gemakkelijk. “Het was lastig om artiesten op hetzelfde moment in de studio te krijgen. Iedereen heeft natuurlijk een volle agenda.” Gelukkig heeft een goede vriend van Rotjoch een huis op Ibiza en dus ontstond het idee om een schrijverskamp op Ibiza te organiseren. Hij lacht. “Dan zouden ze niet meer weg kunnen.”

Afgelopen najaar vlogen ruim dertig artiesten, onder wie Hef, Adje, Frenna en Jonna Fraser, naar Ibiza. Rotjoch bouwde meerdere studio’s in het huis. Na een week waren er ongeveer zestig nummers opgenomen. “Sommige artiesten kenden elkaar nog niet, maar de sfeer was super goed. Niemand heeft ruzie met elkaar gemaakt. Dat speciale gevoel, dat we echt dáár waren, hoor je terug op de plaat.”

Het is bewonderenswaardig hoe Rotjoch dat voor elkaar heeft gekregen: Float is een album geworden waarop de grote rappers te horen zijn en gevestigde namen samenwerken met de talenten, zoals MocroManiac en ADF Samski in het nummer Jumanji.

Meneer Kaktus

Waar Rotjoch de motivatie vandaan haalt om zich met 101Barz al jarenlang voor hiphop in te zetten en nu zo’n ambitieus album uit de grond te stampen, weet hij niet precies. “Ik denk misschien omdat ik het met een puur hart doe. Ik heb het nooit voor het geld gedaan. De eerste acht jaar van 101Barz werkte ik in loondienst en verdiende ik bijna niks.”

Het lukt hem ook steeds beter om terug te kijken. “Vroeger deed ik alles op de automatische piloot en was het gaan, gaan, gaan. De laatste jaren zie ik beter wat ik heb opgebouwd en ben ik trots.” Aan stoppen denkt hij niet. Zeker niet nu hij al meer dan vijftien jaar op je beeldscherm verschijnt. Hij moet lachen. “Ik ben de meneer Kaktus van de hiphopscene geworden.”



Float is te beluisteren op Spotify en iTunes.