Zin maken voor egodocu Lize Korpershoek over seks

Lize Kopershoek in haar documentaire ‘Mijn seks is stuk’. Beeld -

Na alle voorpubliciteit kon Lips uiteraard niet om Mijn seks is stuk heen. Dus zette hij zich ­gisteravond met enige tegenzin aan de ego­docu van Lize Korpershoek. Want zoals ook geldt voor seks: soms moet je maar zin maken.

De 34-jarige Lize startte haar ‘persoonlijke zoektocht’ in bed. Terwijl daar duidelijk weer weinig opwindends was gebeurd, stelde ze aan haar vriend, programmamaker Tim Hofman, meteen de hamvraag: “Ga je bij me weg als we nooit meer seks hebben?” Zijn antwoord: “Kan. Kan ook als we wél weer seks hebben.”

De seks met Tim was voor Lize anderhalf jaar leuk, maar toen hield haar behoefte op. “Wat is een relatie nog als er niet af en toe gerampetampt wordt?” vroeg ze zich af. “Is mijn seks stuk of valt hij nog te repareren?”

Ze ging naar een therapeute, die Lize een meetinstrument liet inbrengen en vervolgens naar porno liet kijken. Van die beelden werd Lize vooral heel boos, maar: ‘je ge­nitale responsmeting is gezond,’ concludeerde de onderzoekster. Lize was daar niet blij mee: “Als mijn li­chaam niet kapot is, waarom doet mijn hoofd dan niet mee?”

Het leek Lips het probleem dat Lize juist te veel met haar hoofd bezig was – ze praatte met iedereen over haar seksprobleem, van de dame van de lingeriewinkel (‘je moet gewoon de knop omdraaien’) tot haar moeder (‘wij hadden vroeger ook gedonder van onder’).

Het viel Lips op dat de term ‘frigide’ geen moment viel – die zal wel weer ouderwets zijn. Uiteindelijk trok Lize de weinig bevredigende conclusie: “Mijn seks is niet stuk, mijn seks is gewoon mijn seks.”

Lips was blij voor Lize, maar vooral blij dat hij en ­mevrouw Lips het niet voortdurend over hun seksleven ­hadden.

hanlips@parool.nl