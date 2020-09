Zilveren medaille voor ondernemer Alex Mulder

Mulder kreeg de prijs bij de heropening van cultuurhuis Felix Meritis. Beeld Het Parool

Hij kreeg de onderscheiding voor ‘zijn grote inzet voor Amsterdam en haar culturele en maatschappelijke leven’. De prijs werd uitgereikt tijdens de officiële opening van het gerenoveerde Felix Meritis op de Keizersgracht.

Mulder staat bekend als een weldoener voor de culturele sector. Hij is betrokken bij talloze maatschappelijke en culturele instellingen en initiatieven in de stad. Zo is hij een van de drijvende krachten achter Het Hem in de voormalige munitiefabriek aan de Zaanse kant van ’t IJ.

Felix Meritis opent vanaf zaterdag 26 september zijn deuren voor publiek. Komende maand staat het festival Me Myself and A.I. op het programma. Daarin onderzoeken 25 internationale kunstenaars het digitale leven van vandaag en morgen, en de rol die artificial intelligence daarin heeft.