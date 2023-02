Zilveren Camera voor fotoserie over oorlog in Oekraïne: ‘Iedere foto slaat een nagel in je ziel’

“Iedere foto slaat een nagel in je ziel en bij het zien van het volgende beeld gaat deze steeds een stukje dieper,” aldus de unanieme jury. “Van Wessel brengt de slachtoffers van de oorlog met veel respect en discretie in beeld. Er zit een mooie gelaagdheid in de beelden en iedere foto in de serie is goed, urgent, compleet en vertelt een nieuw verhaal. Deze fotograaf verstaat zijn vak.”

De serie – waarmee Van Wessel als eerste fotograaf de Zilveren Camera voor de vierde keer wint – is, net als de andere winnaars, te zien in Museum Hilversum en staat ook op de website van de zilveren camera.

Winnaars in de andere categorieën

Documentair Nationaal

Nieuws Nationaal

Boze boeren blokkeren de A1. Beeld Emiel Muijderman

Natuur en Wetenschap

Een wolf op de Veluwe. Beeld DAVID HUP

Politiek

Het partijcongres van de VVD in Den Haag. Beeld Ramon van Flymen

Portret (enkel)

Sinds de Taliban de macht weer heeft gegrepen, heeft Afghanistan te maken met financiële sancties. In Herat, een stad ten westen van Afghanistan, hebben de ouders van Khalil Ahmed zijn nier verkocht om te kunnen eten. Het feit dat een nog geen 11-jarige het leven door moet met 1 nier, zodat zijn ouders olie en meel kunnen kopen, toont de trieste werkelijkheid waarin het land nu verkeert. Beeld Sakir Khader

Portret (serie)

Sport

Femke Bol viert het goud in de finale 4x400 meter estafette met Lisanne de Witte, Lieke Klaver en Eveline Saalberg op het EK in München. Na winst op de 400 meter en de 400 meter horden heeft ze voor de derde keer goud te pakken. Met haar drie gouden medailles op één EK evenaart ze de legendarische Fanny Blankers-Koen. Beeld Robin van Lonkhuijsen

Sport serie