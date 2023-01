Zij schreven Poëziegeschenk over vriendschap, maar niet hún vriendschap: ‘Dat leek ons veel te klef’

Poëzieweek 2023 staat in het teken van vriendschap. De Nederlandse Hester Knibbe (1946) en de Vlaamse Miriam Van hee (1952) zijn in het dagelijks leven goede vriendinnen. Ze schreven gezamenlijk het Poëziegeschenk Er staat te gebeuren.

“We waren het er direct over eens dat we onze vriendschap niet zouden gaan bezingen. Dat leek ons veel te klef en daar heeft de lezer ook niets aan,” zegt Knibbe, ook namens Van hee die wegens persoonlijke omstandigheden niet aanwezig kon zijn bij het interview in het kantoor van Poetry International in Rotterdam.

Hoe is jullie vriendschap begonnen?

“We hebben elkaar in 1985 ontmoet bij Poetry International. Het was direct een heel aangenaam contact. Ik weet niet meer waar we het over hadden, waarschijnlijk over poëzie. Sindsdien bellen we elkaar regelmatig en één keer in het jaar ga ik met mijn man langs bij Miriam en haar man in hun tweede huis in de Cevennen. Onze gezamenlijke vriend (dichter, red.) Luuk Gruwez – mijn literaire broer - komt daar dan ook met zijn vrouw. We hebben het veel over poëzie. Aan de hand daarvan kom je ook op allerlei andere aspecten van het leven, persoonlijke en maatschappelijke. Het levert openhartige en intense gesprekken op.”

Hoe heeft u samen bepaald wat de vorm van het Poëziegeschenk zou worden?

“Eerder hebben we samen een poëtische dialoog geschreven voor een bibliofiele uitgave voor Atlanta Pers. Dit keer was het niet de opdracht een dialoog te schrijven. We hebben de gedichten geschreven vanuit onze eigen invalshoek. Tussendoor stuurden we elkaar de gedichten op, maar we hebben ons niet laten beïnvloeden door elkaar. Miriam heeft een duidelijke reeks geschreven met een terugkerende beginregel. Ik schreef ook een reeks, maar met een ander soort verband.”

Hoe zou u het verschil tussen uw beider gedichten omschrijven?

“Miriam houdt het wat dichter bij huis. Ze heeft veel oog voor detail. Dat vind ik heel sterk aan haar poëzie. Ze vraagt zich af hoe een vriendschap begint. Wat ik mooi vind, is bijvoorbeeld: ‘hoe moest je een vriendschap beginnen, onder/de juiste weersgesteldheid, je zegt dan: hoor/een koekoek, we kunnen een wens doen, of/kijk, een eekhoorn (..)’. Ze heeft oog voor kleine aspecten waar je normaal snel aan voorbij kijkt. Dat maakt haar poëzie heel boeiend. Misschien ben ik wat filosofischer ingesteld; ik vraag me vaak af wat mijn plek in de wereld is.”

Hoe hebben jullie elkaars gedichten becommentarieerd?

“We hebben alleen commentaar gegeven in de vorm van: misschien kun je daar beter een komma plaatsen. Ook hebben we elkaar vragen voorgelegd als: welk woord zou jij daar gebruiken? Inhoudelijk hebben we ons niet met elkaars werk bemoeid. We hebben elkaar vrijgelaten en later gekeken hoe de gedichten bij elkaar kwamen.”

Van hee vraagt zich af hoe een vriendschap begint en u vraagt zich af: ‘hoe sluit je een vreemde in het hart?’ Dat raakt elkaar enorm. Is dat toeval?

“Ja. We vonden ‘vriendschap’ alle twee een moeilijk thema. We vroegen ons af: wat is vriendschap? Welke andere aspecten spelen hierbij een rol? Vertrouwen, belangeloosheid, je naar elkaar openstellen. Hoe doe je dat? De ander heeft natuurlijk zijn gebreken en rafelrandjes, maar in een vriendschap focus je je op het allerbeste in elkaar. De rest is bijzaak. Deze opdracht confronteerde me wel met de vraag: wat betekent vriendschap eigenlijk voor mij? Ik kwam tot de conclusie dat je niet in algemene termen over vriendschap kunt spreken, vrienden hoeven niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Die ontstaat altijd organisch; je vindt elkaar aardig, je hebt aanknopingspunten en de vriendschap groeit.”

U gebruikt in het slotgedicht het veroveren van Troje als metafoor voor de vriendschap: ‘Bedenk de muren van Troje/zijn niet van bladgoud gebouwd maar van stevige/eenvoud en zo ook bereik je het hart (..)’. Als we het over het veroveren van Troje hebben, verwijzen we doorgaans naar ‘het paard van Troje’, oftewel: het binnenhalen van de vijand.

“Het paard van Troje is natuurlijk een rottige truc die ze uithaalden; zo reken je af met vijanden. Ik heb veel geschreven over de klassieken en Troje hoort daar ook bij. Hoe ik op die metafoor kwam? Wie kent de vreemde wegen, zijpaden en dwarsverbindingen in het hoofd? Ik wilde laten zien dat je een vriendschap niet met vooropgezette bedoelingen moet aangaan. Daarom dicht ik ook: ‘Neem geen paard, maar een schaap.’ Neem iets vriendelijks mee waardoor je contact kunt maken op een open manier: ‘Zo leer je/te houden van Troje en Troje van jou.’”