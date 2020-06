Ziggo Dome heropent na maanden stilte met concert voor 30 man

Voor het eerst in bijna drie maanden ging de Ziggo Dome zaterdag weer open. Niet voor 17.000 muziekfans zoals normaal, maar slechts voor 30. ‘Dit is het eerste lichtpuntje in een lange, donkere tunnel.’

Er dwarrelt nog een verdwaald stukje confetti naar beneden. Van het Holland Zingt Hazes-concert op 8 maart vermoedelijk. Want na die show trad in de Ziggo Dome een concertloze periode van bijna drie volledige maanden in. Optredens van onder anderen Dua Lipa, Queen en Gregory Porter gingen niet door. Het bleef stil, donker en koud in de grootste concertzaal van Nederland.

Tot zaterdagochtend. 30-only heet de formule die past bij de meest actuele coronavoorschriften van de overheid, waarbij theaters weer zeer beperkt open mogen. Radiostation Veronica heeft de zaal voor verschillende miniconcerten gehuurd voor telkens 30 prijswinnaars. Onder anderen Danny Vera, Alain Clark en Kensington treden op. Om even na twaalven komen de eerste – ‘Gefaseerd. Niet te dicht bij elkaar lopen!’ – de verder schreeuwend lege arena binnen.

De hernieuwde activiteit in de grote zaal maakt meer los dan de achtergebleven snipper papier. Ondanks de aanblik van de zee aan onbemande stoeltjes op de tribunes, de gesloten bars en de strikte looproutes langs de toiletten, is zaaldirecteur Danny Damman in montere stemming geraakt.

“Natuurlijk, concerten maken nu een dubbel gevoel los. Je wilt elkaar na al die tijd het liefst omhelzen. Dat dat niet kan, maakt je al bij binnenkomst bewust van de omstandigheden. Maar de blijdschap dat we weer open mogen overheerst. Dit is het eerste lichtpuntje in een lange, donkere tunnel.”

Galmende leegte

De aanblik vanaf de eerste ring van de arena – onder normale omstandigheden goed voor 17.000 concertgangers – is enigszins surrealistisch. Op de vloer zijn 15 cirkels getekend. Daarin tweepersoonszitbankjes of losse stoelen. Wie tot hetzelfde huishouden behoort, kruipt tegen elkaar aan. Twee zussen uit Almelo schuiven hun stoeltjes keurig naar de uiteindelijk van hun wit omlijnde territorium.

Op het provisorische podium – tapijtje op de vloer, krukje voor de artiest – stemt Danny Vera zijn gitaar. Het eerste grapje over de onwennige situatie (‘Hier heb ik normaal gesproken iemand voor, maar dat laat het budget niet meer toe.’) is snel gemaakt. De zanger - die het jaar 2019 naar zijn hand zette met de geboorte van klassieker Rollercoaster – is ook al goed geluimd. “Heerlijk weer eens ergens anders te spelen dan in mijn huiskamer of de studio,” merkt hij op.

Het gaat allemaal niet vanzelf in de galmende leegte van een megazaal. Meezingen? Dat durven de 30 fans niet uit volle borst. En Vera moedigt zijn publiek aan vooral terug te praten als hij tussen de liedjes door iets zegt. “Anders is het wel héél stil, hè.”

Toch is de muzikant na afloop vooral opgetogen over zijn rentree voor een ademend publiek. “Het is toch een ander soort adrenaline. Ik voelde het meteen weer aan mijn stem. Die had ik ook al lang niet meer gebruikt om meer dan vijf liedjes achter elkaar te zingen. De setting kaal? Ik probeerde me voor te stellen dat ik in een nachtclub speelde. Ik fantaseerde de tafeltjes en de drank er gewoon bij.’’

Musicals verplaatsen

Directeur Damman spreekt van ‘een eerste mini-stapje in de goede richting’. Hij heeft een gedetailleerd protocol opgesteld voor een heropening van zijn arena als coronaproof-concertlocatie. Volgens zijn berekeningen is er dan plek voor bijna 3000 bezoekers. Alleen: de overheid moet dan wel toestemming geven voor meer bezoekers dan de 100 die per 1 juli naar binnen mogen. “We zijn experts in crowd management. We willen laten zien dat we het aankunnen.”

Hij voert ondertussen verkennende gesprekken met de dames van de Ladies of Soul om een aantal concerten in die opzet te geven en zegt ook te willen ‘omdenken’. “Waarom zouden we hier straks geen musicals programmeren die normaal in grote zalen als het Beatrix Theater of Carré worden opgevoerd?”

Het is duidelijk: iedereen die Danny Vera zijn fraaie, akoestische set hoort spelen hunkert naar meer, groter en vooral: sfeerrijker. Maar voor nu overheerst de onzekerheid: Vera heeft voor 23 september de tweede datum van zijn op 24 april afgelaste concert in de naburige Afas Live op de agenda. Een kleine 6000 fans hebben een kaartje. De show is – nog – niet door de overheid verboden. “Wat er met dat concert gebeurt? Ik zou het ook graag willen weten, ja. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen er dan allemaal weer in mag. Maar voorlopig kan ik niets anders doen dan afwachten.”