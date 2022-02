Zien we de komende jaren ook nog iets nieuws in de bioscoop? Die alomtegenwoordige Tom Cruise kennen we nu wel

Vrouwenvermorzelaar Frank T.J. Mackey (Tom Cruise) in Magnolia. Beeld Alamy Stock Photo

De hele wereld hield de adem in. De spanning was om te snijden. Velen durfden er niet eens meer naar te vragen. Komt hij nog terug? Of komt hij niet meer? En als hij wel komt: wanneer dan? Heb mededogen. Laat ons niet langer in het klamme sop van de afwachting gaarkoken. Verstrek de data waarop we al zo lang wachten. Denk aan alle fans. Geef die mensen een perspectief, iets om naar uit te kijken. Juist nu. Onthul de nieuwe premièredata!

Wacht, er komt iets door. Het lijkt erop dat we gehoord zijn.

Er is Brekend Nieuws uit Hollywood! Zet u schrap. De langverwachte Tom Cruise-film Mission: Impossible 7 verschijnt helaas niet meer op 30 september van dit jaar in alle bioscopen van de wereld. De spectaculaire film zal pas op 14 juli 2023 uitkomen en dan nog beter zijn. Stop de persen: de Paramountstudio heeft bovendien bekend gemaakt dat Mission: Impossible 8 op 28 juni 2024 in première zal gaan. We verklappen niets maar u zult versteld staan.

Hij komt! Twee keer!

Maar er is nog meer nieuws uit Hollywood. Space Entertainment Enterprise (SEE), de officiële productiepartner van de enige echte spacefilm van producent en wereldster Tom Cruise, heeft plannen onthuld voor de bouw van een studiomodule voor film- en televisieopnamen in de ruimte. De SEE-module zal deel uitmaken van het commerciële Axiom-ruimtestation, dat na de assemblage aan het huidige internationale ruimtestation ISS een eigen koers rond onze planeet krijgt. Tom Cruise zal er in gewichtloze toestand de hoofdrol spelen in een nieuwe spektakelfilm, die op zijn vroegst in 2026 verwacht wordt.

Naar een ander sterrenstelsel

Voor het zover komt mogen we in mei naar Top Gun: Maverick, het langverwachte en vaak uitgestelde vervolg op de Amerikaanse straaljagerfilm Top Gun uit 1986. Tom Cruise keert daarin terug als piloot Pete ‘Maverick’ Mitchell. Tenzij er voor de huidige premièredatum nog een nieuwe en dodelijke variant van het Sars-CoV-2-virus verschijnt. Dan zal de voltallige wereldbevolking weer even verstoken blijven van nieuwe films met Tom Cruise. Want de wereldster Tom Cruise verschijnt uitsluitend in de bioscoop. Bij voorkeur in alle bioscopen. Hij is te groot voor het beeldscherm. Tom Cruise is te groot voor deze planeet.

Vergeef me een gebrek aan ontzag, maar kan die enorme ster niet meteen naar een ander sterrenstelsel gestuurd worden? Dan is er voor gewone stervelingen in de zalen onder de dampkring meer tijd en ruimte om naar iemand anders te kijken. Ik heb geen hekel aan Tom Cruise. Hij is geweldig wanneer hij klootzakken speelt. Sidder bij de doortrapte vampier Lestat in Interview with the Vampire. Huiver bij de blaffende versiergoeroe Frank T.J. Mackey in Magnolia. En ril bij de ijskoude huurmoordenaar Vincent in Collateral. Filmmakers Neil Jordan, Paul Thomas Anderson en Michael Mann zagen Cruise en wisten: die vent heeft een geweldige klootzak in huis. Die wereldster gaat mijn film tanden geven. En hij trekt nog publiek ook!

Het is waar: Cruise vult zalen. Het maakt geen bal uit of hij voor de nieuwe vervolgen op Top Gun en Mission: Impossible meer kerosine heeft verbrand dan alle commerciële lijnvluchten van de afgelopen twee jaar. Het dondert niet dat hij voor zijn honderd procent luchtledige spacefilm straks zijn persoonlijke gat in de ozonlaag nog verder oprekt. Het doet er ook niet toe dat hij het ultieme erelid van de Scientologysekte is. Thomas Cruise Mapother de Vierde is en blijft Tom Cruise, filmster. Daar kopen mensen een kaartje voor.

De grootste kaskraker

Zal Mission: Impossible 8 de grootste kaskraker van de zomer van 2024 worden? Of is er dan weer een superheldenfilm die alle records breekt? Of een nieuwe Star Wars-trilogie van heb ik jou daar? Ik hoop het niet. Als we daadwerkelijk dit jaar of in 2023 uit de pandemie komen en we ons vervolgens op een leefbare toekomst kunnen richten, dan zal hardnekkig achterom kijken en aan het verleden vastklampen ons niet verder brengen. Ik vrees het ergste.

Maar niet getreurd: er komt altijd Brekend Nieuws uit Hollywood.

Wacht, er komt al iets door. Minions 10: Minions Impossible zal definitief op 15 juli 2032 in première gaan, ook in 3D en holografische projectie. De wereldberoemde ruimtester Tom Cruise zal vanuit zijn persoonlijke module de stem van zijn hologram inspreken. Zijn deelname aan de reeds aangekondigde spin-off Minions Impossible 2: Minions on Mars kan nog niet bevestigd worden. De première staat gepland voor de zomer van 2035. Tot zover alvast het Brekend Nieuws van de jaren dertig.

Geef mijn portie maar aan Fikkie.