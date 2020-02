Zieke Lana Del Rey zegt show in Ziggo Dome af

Lana del Rey. Beeld EPA

Op doktersadvies gelast ze daarom haar gehele Europese tournee af. Ze moet vier weken absolute rust houden.

‘Het spijt me dit op zo’n laat moment te moeten melden. Ik haat het om mensen in de steek te laten,’ aldus Del Rey in een verklaring. ‘Maar deze ziekte heeft me overvallen. Ik ben mijn zangstem volledig kwijt. Ik moet eerst beter worden.’

Over vervangende data voor de concerten, die behalve in Amsterdam ook in onder meer Londen, Parijs en Berlijn zouden plaatsvinden, is nog niets bekend. Del Rey brak in 2011 door met de hitsingle Video Games. Afgelopen jaar maakte ze het volgens Nederlandse popcritici beste album van het jaar: Norman Fucking Rockwell! De plaat werd ook genomineerd voor een Grammy.

Het zou voor het eerst in zeven jaar zijn dat Del Rey weer in ons land zou optreden.