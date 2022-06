Zevende editie van Big Art: spektakel en engagement in groot formaat

Jeroen van Loon printte de tekst van de Bijbel integraal op twaalf kilometer glasvezelkabel. Beeld -

Als eerste in oplage gedrukte boek markeerde de Gutenbergbijbel (1452-1455) het begin van een nieuw tijdperk, waarin informatie makkelijker verspreid kon worden. Jeroen van Loon printte de tekst van de Bijbel integraal op twaalf kilometer glasvezelkabel, het medium van het huidige informatietijdperk. Om de meter wordt het Heilige Schrift onderbroken door YouTubecommentaren over gecrashte harde schijven en ander computerleed. Het doet je afvragen hoe superieur onze technologie is aan ouderwets inkt op papier, en hoe houdbaar erfgoed is.

Permanent data is visueel en intellectueel prikkelend, groot in formaat en concept. Van Loons werk behoort daarmee tot het beste van deze kwalitatief sowieso hoogstaande editie van Big Art. Anders dan gewoonlijk wordt de presentatie voor buitenformaat kunst niet in de herfst gehouden maar begin zomer omdat de locatie op het Hembrugterrein binnenkort wordt verbouwd. Na vier edities in Zaandam zal Big Art hier volgend jaar niet terugkeren en het is zeer te hopen dat elders in de stad een plek gevonden wordt.

De Zaanse zwanenzang is een uitgebalanceerd geheel. In elk van de drie zalen staan een paar spectaculaire eyecatchers, die volop kunnen schitteren maar niet het ingetogener werk overschreeuwen. Zo wordt de bezoeker telkens uitgenodigd zich tot ieder individueel kunstwerk te verhouden. Dat begint al meteen goed bij de entree waar een grote ballon van Yani hangt. Als je eronder gaat staan, springt een spotlight aan en kun je je uitverkoren voelen.

In de tweede hal zijn de opgeblazen wanden van Elsemarijn Bruys te zien, een zachte versie van Richard Serra’s kolossen van gebogen staal. Robbert de Goede heeft met rood draad een lijnenspel geweven dat met je gevoel voor perspectief speelt als je erlangs loopt. Minder volumineus maar toch opmerkelijk is de houten heksenkring van Dinie Besems. Zij gold in de jaren 90 als grootheid in de sieraadkunst maar was op een gegeven moment de precisie van het edelsmeden zat en ging zich toeleggen op intuïtieve houtbewerking.

In de derde en laatste hal valt Julia Winters bootje op dat gemaakt is van lege morfineflesjes. In de buurt hangen vier enorme tekeningen van Paul Tegenbosch, die laat zien wat je kunt doen met papier, een handvol potloden en een flinke portie discipline. Hij creëerde vierkante universums waarin veel beweging zit maar geen richting, geen verhaal maar wel een tijdsverloop.

Deze editie van Big Art bevat opmerkelijk veel politiek of maatschappelijk geëngageerd werk. Maria Vashchuk tekende Oekraïense kinderen onder dekens in schuilkelders met de veelzeggende titel Spring will never be the same. Lichter van toon maar ook weer niet is de bijdrage van Foreland Studios. Het is een cabine met een plaatje op de deur dat Crisis Solutions belooft voor de energietransitie. Na in de rij te hebben gestaan, vind je binnen een wachtkamer met muzak, stoelen langs de wand en een plant in te krappe pot. In de sluis naar de uitgang licht een bordje op: you waited too long.

Big Art: t/m 26/6, Projectfabriek op Hembrugterrein, Zaandam