Zeven boeiende podcasts om de warme zomerdagen mee door te komen

De gijzeling van Gladbeck

NPO Radio 1

Samen met zijn jeugdvriend, geschiedenisdocent Roel Gootzen, gaat Marcel van Roosmalen de sporen na van de beruchte gijzeling in het Duitse Gladbeck. Daar liep een slecht voorbereide bankoverval in 1988 uit op een gijzeldrama, verergerd door politieblunders en de sensatiezucht van journalisten die daders interviewden tijdens hun misdaad. Van Roosmalen en Gootzen reizen het spoor van de gijzelnemers na en spreken met betrokkenen. Daarbij blijft de fysieke gesteldheid van de grieperige Van Roosmalen (‘Ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld’), de kwaliteit van schnitzels (‘verschrikkelijk’) en de Duitse architectuur (‘verschrikkelijk’) niet onbesproken.

Datevermaak van Timo, Lisa en Lieke

Dag en Nacht Media

Date-ervaringen uitwisselen, dat doen (of deden) we allemaal. Wat deze altijd openhartige, vaak schaamteloze, maar gelukkig nooit te melige podcast zo bijzonder maakt, is dat de drie hosts, Lieke, Lisa en Timo, soms ook tijdens hun afspraakjes geluidsopnames maken (desnoods even kort op de wc) die ze met de luisteraar delen. De drie jonge Amsterdammers geven zo een onthullend beeld van wat daten anno nu betekent. Hoe houd je jezelf tegenwoordig staande in wat het trio steevast ‘de liefdesjungle’ noemt?Afleveringen duren gemiddeld 45 minuten tot een uur.

Daders

AvroTros EenVandaag

Moordenaars en ex-tbs’ers praten in deze serie openhartig over hun daden. Maker Cas de Jong stapt even nuchter als nieuwsgierig in de interviews met als belangrijkste vraag: waarom toch? We horen onder anderen Wesley Zippro, die als zestienjarige een roofmoord pleegde: “In één keer kwam al die woede eruit en stak ik hem met tien messteken neer. Als ik drink, komt er een gruwelijk monster in mij los en ben ik tot alles in staat.” De Jong trok zich de kritiek op het populaire truecrimegenre aan – verheerlijking ligt vaak op de loer en de slachtoffers worden soms vergeten. Alle criminelen die in deze podcast de revue passeren hebben spijt van hun daden. Maar dat maakt deze podcast allesbehalve braaf.

Laura H.

AudioCollectief Schik

Het was al een succesvol boek, maar in audiovorm komt het bizarre verhaal over Nederlands bekendste Syriëganger, die ontsnapte uit het door IS uitgeroepen kalifaat, pas écht tot leven. Laura H. was te zien op de Koerdische televisie waar ze in haar beste Engels uitlegde door haar man te zijn ontvoerd, maar was dat wel zo? Journalist Thomas Rueb neemt de luisteraar in vier afleveringen mee in zijn zoektocht naar de waarheid. In de podcast treedt hij op als verteller, maar ook Laura en haar vader komen aan het woord. Het resultaat is bloedstollend en breekt bovendien met alle denkbare vooroordelen die we over het onderwerp kunnen hebben.

Echt Gebeurd

Dag en Nacht Media

Een klassieker in het medium, op initiatief van cabaretiers Micha Wertheim en Paulien Cornelisse. De eerste aflevering werd opgenomen in de herfst van 2008, inmiddels staat de teller op 262. Het uitgangspunt is simpel: mensen, vaak zonder podiumervaring (al komen ook bekende stemmen als die van Jan Jaap van der Wal en Emilio Guzman voorbij), vertellen in ongeveer een kwartier een bijzonder en waargebeurd verhaal uit hun leven. De opnames in Toomler, de comedyclub onder het Hilton in Zuid, worden altijd druk bezocht. De makers besloten daarom vorig jaar op tournee te gaan.

Beethoven

Radiozender Klara

Je hoeft beslist geen klassieke­muziekadept te zijn om te smullen van deze zalige negendelige Vlaamse podcast, want – zo leren we – Ludwig van Beethoven was naast een geniaal componist ook een wonderlijke weirdo. Dirigent, musicoloog en ‘Beethofiel’ Jan Caeyers vertelt met aanstekelijk enthousiasme over de mens achter de beroemde symfonieën, over zijn vele nederlagen in de liefde, zijn eeuwige geworstel met geld en zijn verhinderde ambities. Niks stoffigs aan dus. Aardig extraatje: Beethoven zelf krijgt ook letterlijk een stem in de vorm van acteur Koen de Sutter.

Bobcast

VPRO

In een serie gesprekken met devote Bob Dylanfans als Matthijs van Nieuwkerk, Tim Knol, maar ook de hulp­bisschop van Den Bosch, proberen makers Chris Kijne en Lars Hulshof het mysterie van de mythische zanger te ontrafelen. Daarbij komen al zijn kanten aan bod: de woordkunstenaar, de muzikant, de politiek activist en de gelovige mens. Je hoort de gasten soms haast kwijlen van enthousiasme. Nadeel: wie niets met Dylan of orakelen over Dylan heeft, zal snel afhaken. Met leken wordt geen seconde rekening gehouden.

Al deze podcasts zijn te beluisteren via Spotify of de podcastapp op uw smartphone.