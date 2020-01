Zes nostalgische filmpjes met Aart Staartjes

Beeld ANP Kippa

Sesamstraat zonder Meneer Aart? Dat kan bijna niet. Toch bestond Sesamstraat al vóór Aart het programma binnenwandelde. Zie hier hoe Meneer Aart in 1984 voor het eerst zijn opwachting maakte in Sesamstraat en hoe hij kennismaakte met Pino, die hij in het vervolg consequent zou aanspreken als ‘Pinjo’.

Voordat Meneer Aart debuteerde in Sesamstraat, had Aart Staartjes al een flinke carrière achter de rug. Zo was hij te zien in het kinderprogramma De Stratemakeropzeeshow, onder meer met dit liedje, samen met Wieteke van Dort en Joost Prinsen.

De Stratemakeropzeeshow was geen onschuldige kindertelevisie: als onderdeel van het schrijversteam besteedde Staartjes aandacht aan allerlei taboes. In dit fragment draaide Staartjes, samen met opnieuw Van Dort en Prinsen, de verhouding tussen volwassenen en kinderen totaal om.

Vader komt bij de kinderen langs om sorry te zeggen, en krijgt - nadat de kinderen zijn verontschuldigingen hebben geaccepteerd - te horen hij weer rustig ‘zijn krantje’ mag gaan lezen. Beneden. “Je bent een flinke vent dat je uit jezelf gekomen bent.” Daarna richten de kinderen zich weer op hun speelgoedautootjes.

Staartjes was ook bekend van zijn rol in het welkomstcomité van Sinterklaas. Bijna twintig jaar lang stond de acteur op de kade te wachten. In 1982 trad Staartjes voor het eerst als gastheer op, in 2001 deed hij dat voor het laatst. Naar verluidt was Staartjes er zelfs verantwoordelijk voor dat Bram van der Vlugt de rol van de Sint kreeg: de twee kenden elkaar van de toneelschool.

Maar voor het grootste deel van Nederland blijft Aart Staartjes vooral verbonden aan Sesamstraat, in zijn rol als de ietwat norse Meneer Aart. Generaties groeiden op met de acteur, bijna iedereen was met hem bekend.

Althans, iedereen? Tot zijn eigen onthutsing wordt Meneer Aart in dit filmpje uit 2017 door half Sesamstraat voorbijgelopen na een vakantie. “Ga je drie weken naar Griekenland, kom je terug, weet niemand meer wie je bent,” moppert Aart op de voor hem zo kenmerkende wijze.

Iemand die altijd chagrijnig is, maakt geen vrienden. Meneer Aart was dan ook niet altijd chagrijnig. Natuurlijk was hij soms nors en bozig, maar hij had een klein hartje. Staartjes vertolkte de rol van de knorrige, maar lieve buurman, oom of opa - zo eentje die iedereen heeft. Dat Meneer Aart een zachte kant had, blijkt wel uit dit liedje.