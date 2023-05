Zes dagen in de rij om ‘rasartiest’ Bruce Springsteen van dichtbij te zien in de Arena

Fans staan al dagen in de rij om hun grote idool Bruce Springsteen donderdagavond in de Johan Cruijff Arena van zo dichtbij mogelijk mee te maken. ‘Hij blaast op zijn 73ste nog iedereen omver, echt een rasartiest.’

Monique Jansen (56) zit dinsdagochtend samen met haar zoon Stan Jansen (24) op campingstoeltjes op het grote grasveld voor de Johan Cruijff Arena met een kopje koffie. Vanuit de Betuwe stonden ze vrijdag als eerste te wachten bij het stadion in de hoop donderdag, bijna een week later, een plekje vlak bij het podium te bemachtigen. Monique: “We slapen een hele week in een hotel hier vlakbij, zodat we hier elke ochtend vroeg kunnen zijn.”

Omdat het verboden is om voor de Arena te overnachten, kwamen moeder en zoon samen met andere fans die op een wachtlijst staan, een systeem dat overnachten voor de ingang overbodig maakt, en dat vaker wordt gebruikt bij Springsteenconcerten. Via een fangroep op Facebook postten ze een bericht over een wachtlijst: mensen kunnen zich inschrijven en melden zich vervolgens drie keer per dag bij de organisatoren op het grasveld bij de Arena. Een nummer op de hand laat de plek op de wachtlijst zien.

“Sommigen blijven hangen, drinken koffie en kletsen met elkaar, heel gezellig,” zegt de Brabantse Chaja Landsman (52), een van de organisatoren. “Maar veel fans gaan na het aanmelden ook meteen weer weg.”

Ook Landsman heeft al sinds zondagochtend haar stoeltje uitgeklapt en bivakkeert overdag op het grote veld. Zo nu en dan moet ze mailtjes beantwoorden voor haar werk als psycholoog, maar dat kan gelukkig vanuit de stoel in het gras. De dag van het concert zelf heeft ze vrij genomen.

‘Debiel maar gezellig’

Op dinsdagavond iets voor zevenen is het veld gevuld met tientallen mensen die een vinkje bij hun naam komen halen. Sommigen herkennen elkaar van eerdere concerten van ‘The Boss’. Nathalie Bosman en Hans de Bruin dragen de nummers 52 en 53 op de hand, die hadden zich dinsdagochtend aangemeld. Het is hun vijfentwintigste concert, dus ze wisten dat er een wachtlijst zou zijn. “Elk concert is anders, want hij heeft zo’n groot oeuvre,” zegt De Bruin. “En hij ziet er goed uit,” zegt Bosman met een kleine grijns op haar gezicht.

Organisator Evert Jelgerhuis (52) leidt de rijen in goede banen. Iets wat hij vaker doet. “Het is eigenlijk debiel dat we hier nu al met zijn allen staan, maar wel erg gezellig.” Jelgerhuis is ‘diehard fan’ en al tientallen keren naar een optreden geweest. Zijn liefde voor de artiest begon bij het luisteren van Dancing in the Dark. “Het is een van de grootste entertainers aller tijden. Hij blaast nog op zijn 73ste iedereen omver, echt een rasartiest.”

Organisator Evert Jelgerhuis verwacht dat zich op de laatste dag ‘echt wel vijfhonderd mensen’ hebben aangemeld. Beeld Hannah Bults

Een Frans stel spreekt hem aan en vraagt of ze op de lijst mogen worden gezet. “Nu is het nog rustig, maar de laatste dag zullen er echt wel vijfhonderd mensen zich hebben aangemeld.”

De crew van Springsteen weet van de wachtlijstactie af, zegt Jelgerhuis. Zij zullen er donderdag voor zorgen dat iedereen, gerangschikt op nummer, één voor één naar binnen mag. Vaak een paar uur voordat het concert daadwerkelijk begint.

“Hopelijk geeft hij dan nog een klein privéconcert, zoals hij ooit een keer eerder heeft gedaan in Dublin,” zegt De Bruin.

82e keer Springsteen

Zo nu en dan lossen de organisatoren elkaar af om even de benen te strekken of eten te halen. Jelgerhuis gaat ’s avonds terug naar Den Haag. Ook Bosman en De Bruin gaan terug naar Nijmegen, om zich de volgende ochtend vroeg weer te melden. “Even wat eten, en vroeg naar bed,” zegt Jelgerhuis.

Voor Monique Jansen loont het dat ze er zo vroeg bij was: op haar hand staat groot het nummer twee. Het is de 82ste keer dat Monique haar grote idool zal zien optreden. Ze reist de hele wereld over om Springsteen te zien. Hiervoor was ze in Dublin en Parijs. Na de twee concerten in Amsterdam gaat ze door naar Zürich, Düsseldorf, Oslo en Hamburg. Ze hoopt dit jaar de honderd te halen. “Het zijn veel dezelfde nummertjes, maar vervelen doet het nooit.”