Zenderbazen wezen Chateau Meiland af: ‘Niemand had interesse’

De verrassendste tv-hit van het jaar maakt woensdagavond kans op de Gouden Televizier-Ring: Chateau Meiland. En dat terwijl de Amsterdamse producenten de grootste moeite hadden om het programma aan een omroep te slijten.

‘Oeh, we gaan gelijk wijnen!” joelde Martien Meiland nadat hij gillend een Televizier­nominatie voor zijn programma Chateau Meiland in ontvangst had genomen. Hij is zeker niet als enige verrast door het enorme succes: voor de makers, Vincent ter Voert en Vera Driessen van het Amsterdamse productie­bedrijf Vincent TV Producties, geldt dat ook. Het stel maakt programma’s als Paleis voor een prikkie en Steenrijk, Straatarm. Ze wonnen vorig jaar al een Gouden Televizier-Ring met Beau Five Days Inside. “Die prijs is een hoogtepunt dat je de rest van je leven wil koesteren. Dat we nu weer genomineerd zijn is dus heel bijzonder,” zegt Ter Voert.

Chateau Meiland, over het gezin Meiland uit Noordwijk dat een vervallen chateau in Frankrijk opknapt tot luxe bed and breakfast, kwam afgelopen mei op televisie. Of het nou komt door de onalledaagse gezinssamenstelling, het krakkemikkige Frans waarmee ze zich prima redden, hond Bommel die de loodgieters de stuipen op het lijf jaagt of de hysterisch-charmante gastheer Martien met oneliners als ‘wat gooéééd’, en ‘wijnen, wijnen, wijnen!’ – Chateau Meiland is de hit van het jaar. Naar de laatste aflevering keken 1,4 miljoen kijkers.

En dat terwijl de Meilandjes geen nieuwe gezichten zijn op tv. Twaalf jaar eerder deden ze mee aan Ik Vertrek, hun eerste emigratiepoging in Frankrijk. Die mislukte, maar een jaar of drie geleden wilden ze het graag opnieuw proberen. Ter Voert en Driessen waren er gelijk voor in om een realityserie rond het tweede avontuur te maken. Ter Voert: “We hebben al die jaren contact gehouden, maar ze kregen steeds de financiering niet rond. Toen Martien en Erica in januari eindelijk het kasteel kochten, zijn we meteen gaan filmen.”

En toen moesten de omroepen zeker vechten om het programma?

“Nou, nee. Wij hebben eerst wekenlang korte filmpjes gemaakt en stuurden die naar allerlei omroepen. We gingen bijvoorbeeld in Nederland al mee naar het huwelijk van Erica en Martien. Ze trouwden om fiscale redenen, dat was verder niet zo bijzonder, gratis en om 9 uur ’s ochtends. Het ging er meer om dat iedereen totaal onvoorbereid naar dat stadhuis ging, dat kleindochter Claire direct in haar broek poepte en niemand een schone luier bij de hand had. Gezellig en hilarisch. Maar niemand had interesse. Nul.”

Driessen: “We hebben nog nooit zo veel moeite gedaan om een programma aan de man te krijgen.”

Ter Voert: “In februari kreeg John de Mol een nieuwe rechterhand bij Talpa; Erland Galjaard. Die kende Erica en Martien nog van jaren geleden en durfde z’n zegen te geven. De eerste aflevering was overigens geen succes, en naar de tweede uitzending keken nog minder mensen.”

Waren jullie bang dat jullie het mis hadden?

Ter Voert: “Ik heb toen even gedacht: wellicht heb ik me in dit programma vergist. En televisie maken is een dure hobby. Toch heb ik ergens altijd geloofd dat dit een hit kon worden. Na die tweede aflevering pakte de publiciteit het op, zat Martien bij Jeroen Pauw – en toen kregen we ineens alle NPO-kijkers erbij.”

Hadden jullie deze mate van succes verwacht?

In koor: “Neeeee.”

Ter Voert: “Bij SBS boven de 800.000 kijkers scoren is eigenlijk al onmogelijk.”

Driessen: “We hadden wel de voormontage naar Talpa gestuurd, en iedereen was laaiend enthousiast. Daarom waren we zo verbaasd door die eerste cijfers. Hoe kón dat nou? Uiteindelijk is het bijgetrokken, maar zo’n ongelooflijk groot succes had ik niet zien aankomen.”

Wat is volgens jullie het geheim?

Driessen: “Wij zoeken altijd presentatoren die perfect passen bij een programma. Martien Meiland heeft in het diepst van zijn hart de wens om een kasteel te renoveren. Dat past als gegoten. Het programma draait om die verbouwing en de wens het chateau tot een succes te maken.”

Ter Voert: “Ze beginnen aan een schier onmogelijke opdracht: een kasteel in honderd dagen opknappen. Door zeven dagen per week te werken, is het ze nog gelukt ook. Kijkers vinden het volgens mij mooi om mee te leven met dat avontuur. En Martien is natuurlijk een heel bijzonder, wonderlijk figuur.”

Aan zijn authenticiteit wordt weleens getwijfeld.

Ter Voert: “Hij is volstrekt zichzelf, écht. Hij is geen spat anders met de camera, dan zonder. En ze zijn zelf natuurlijk niet helemaal onderdeel van de hype, omdat ze in Frankrijk wonen. Martien loopt nog elke dag alle trappen op en af met een stofzuiger in zijn hand – het is bloed­serieus, de gasten verwachten elke dag een driegangenmenu. We hoeven hem dus echt niets iets in te fluisteren. Daar heeft hij helemaal geen tijd voor.”

Is het derde seizoen al in de maak?

Driessen: “Nog niet, maar dat komt er wel aan. Ik zou dit programma zo 52 weken per jaar kunnen maken.”