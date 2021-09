Zembla had iets ontdekt: de kledingindustrie deugt voor geen meter!

Zembla, NPO 2.

Je moet toch wel een jaar of wat onder een steen hebben geleefd, gespeend zijn geweest van ieder vorm van nieuwsvoorziening of informatieoverdracht, wil je ook maar íets nieuws hebben gehoord in de aflevering van Zembla over hoe de kledingindustrie ons als weerloze fastfashionconsumenten beïnvloedt.

In een noodtempo kwam de ene open deur na de andere voorbij. Er was het meisje dat telde dat er wel 39 broeken in haar kledingkast lagen. Het programma had natuurlijk een wetenschapper die aanwees waar in het brein het gebied van de snelle bevrediging zich bevindt. Even kort kregen we ook nog een lesje marketing over hoe kledingwebsites tegenwoordig álles van ons en ons koopgedrag weten. En – let op, stelde Zembla – daarvoor wordt ook gebruik gemaakt van ‘zogenoemde’ influencers. Influencers: kent u dat woord?

Halverwege de uitzending kwam de aap uit de mouw: Franse onderzoeksjournalisten bleken, bewapend met een verborgen camera, illegale kledingfabriekjes in Leicester en India te hebben bezocht. Die beelden mocht Zembla kennelijk gebruiken. Alleen nog even een haakje verzinnen om het aan op te hangen, moeten ze gedacht hebben. Oftewel: ze flansten wat in elkaar.

Het werd een potpourri van schandaligheden. Een snufje erbarmelijke arbeidsomstandigheden, een scheutje milieuverontreiniging, een mespuntje inhalige uitbuiters. Stuk voor stuk onderwerpen waar Zembla plicht­matig heel hard boe-roepend aan voorbijtrok, erop rekenend dat de kijker het allemaal ook heel erg vond.

Lips vroeg zich af: wie is eigenlijk de doelgroep van dit BNNVara-programma? Hij weet ook wel: Zembla is altijd al van de botte bijl geweest. Dreigende achtergrond­muziek, verslaggevers die op een zonnig terrasje alarmerende rapporten zitten te lezen, een voice-over die van dik hout zaagt men planken is. Die programma’s moeten er ook zijn. Maar bij deze uitzending lag de lat wel erbarmelijk laag.

