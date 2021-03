Zelfspot met Donnie en Frans Duijts: ‘Ik kan wel heel goed Engels’

Rapper Donnie en zanger Frans Duijts lanceren hun gezamenlijke single vol zelfspot: Frans Duits. Beeld 8ball Music

Wie van jullie kwam op het idee voor dit nummer?

Donnie: “Ik bedacht dat ik geen Frans en Duits spreek, maar de naam Frans Duijts vind ik geniaal. Kon ik daar een liedje over maken? Toen verzon ik een verhaal over een meisje dat alleen Frans en Duits spreekt, met wie ik dus niet zou kunnen communiceren. Toen heb ik Fransie gebeld.”

Duijts: “Ik vond het meteen een superleuk idee. Zelfspot, ja. We kenden elkaar nog niet echt, maar hadden meteen lol samen. We hebben het in een half uur ingezongen.”

Donnie spreekt geen Frans en Duits, hoe zit dat met Frans?

Duijts: “Ik spreek heel goed Duits en geen enkel woord Frans. Ik herinner me een 8 voor Duits op school. Mijn vader keek altijd naar Duitse televisiezenders, dat is met de paplepel ingegoten.”

Donnie: “Ik kreeg op de Banketbakkersschool Frans, maar dat liet ik binnen twee jaar vallen. Ik was wel de koning van het afkijken. Hans Klok met een spiegel in mijn sok. Ik kan wel heel goed Engels.”

Frans, waren jouw ouders zich bewust van deze bijzondere samenstelling toen ze jouw naam kozen?

Duijts: “Nee, bij ons in de familie is het een heel normale naam. Mijn opa heette Franciscus Duijts, ik ben naar hem vernoemd. Roepnaam Frans.”

Had je niet liever Frank geheten?

Duijts: “Nee, geen Gerard of Frank, gewoon Frans. Ik vind het vanwege mijn opa een eer om Frans Duijts te heten.”

Werden er vroeger veel grappen over gemaakt?

Duijts: “Alleen maar, elke dag wel. Op school, op de sportclub, overal.”



Donnie: “Dat je op school als Frans Duijts Nederlands kreeg?”



Duijts: “Precies, dit soort grappen dus. En de onvermijdelijke vragen of ik ook Spaans of Engels spreek. Mijn hele leven lang. Maar het voordeel is dat mensen wel meteen je naam onthouden. Het maakt me niet uit, ik hou van humor. Zolang het maar met respect is.”

Donnie, jij heet eigenlijk Donald, werd jij vroeger gepest met een zeker Disney-figuur?

Donnie doet Donald Duck na: “Deze geluiden hoorde ik veel. Ik vond het wel leuk, het maakte mij niet superveel uit.”

Fragment uit de clip van Frans Duits. Beeld YouTube

Kennen jullie elkaar inmiddels goed?

Duijts: “Donnie is een grappige gozer, heeft het hart op de de juiste plek. Maar het is niet zo dat ik weet welke maat onderbroeken en sokken hij draagt. En hij andersom niet.”



Donnie lacht: “Fransie heb ook gewoon humor. Bij mij is alles gebaseerd op een grappige insteek, daar komt dit nummer ook uit voort.”

Tot slot, tegen beter weten in misschien, maar heeft dit nog iets bijgedragen aan jouw kennis van Frans en Duits, Donnie?

“Ik weet nu wel wat Je m’appelle en auf wiedersehen inhoudt. En bonjour en ich liebe dich ken ik nu ook wel. Dat is meer dan ik heb geleerd in al mijn jaren school.”